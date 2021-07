Relaxte Femke Heemskerk zwemt beter dan ooit. Toch geen medaille

Femke Heemskerk tijdens de 100 meter vrij in Tokio. Trots op zichzelf. Beeld EPA

Het was iets waar Heemskerk niet mee bezig was geweest. Ze was vrij in het hoofd, vrij in het lijf, vertelde ze na afloop. Alles klopte voor haar in Tokio. Ze had de gewenste coach, Marcel Wouda. Geen tweede-keus-begeleider, zoals in 2012 en 2016, olympische jaren waarin zij haar grote potentie niet kon omzetten in een fraaie persoonlijke prestatie.

In mei werd Heemskerk, sinds 2016 weer onder de hoede van fijnslijper Wouda, in Boedapest Europees kampioen. ‘Nu was de race beter, veel beter’, oordeelde zij. Die vaststelling klopte. In Hongarije liet ze 53,05 klokken, in Tokio werd de tijd voor haar na 52,79 seconden gestopt. Dat was eentiende boven haar nationale record (52,69) dat ze graag had verbeterd.

Het zou haar mogelijk een iets betere plaats dan de zesde positie van vrijdag hebben opgeleverd. De Zweedse Sarah Sjöström, een van de grote teleurstellingen van het Japanse zwemtoernooi, werd immers vijfde met 52,68. Heemskerk had Sjöström in baan 6 naast zich en hield haar tot vijf meter van het einde achter zich.

Voor haar doen – ze is van nature een 200-specialist – ging de Nederlandse hard af: 25,26. De op dat moment al leidende Australische Emma McKeon keerde na 25,08.

‘De split leek hard, maar zo voelde het niet’, waarmee Heemskerk haar topvorm aan gaf. In Tokio had zij zich senang gevoeld. Ze wilde zich niet vasthouden aan rituelen zoals veel zwemmers gewend zijn. Alle vaste dingen zijn verstoord door de coronamaatregelen. Niets mag, dus niets kan.

Ze las boeken, was zen en had geen moeite met het ochtendschema waarin de zwem-Spelen zich afspelen. Om elf uur hard gaan, zwemmers doen het liever tegen de avondklok, maar Heemskerk maalde er niet om. Haar gouden estafettemedaille uit 2008 werd immers ook in de door de Amerikaanse tv-bazen van NBC bepaalde ochtendfinales veroverd.

Het meest ontspannen

Hoe zij zich zo goed had kunnen voorbereiden, wilde ze niet kwijt. Het was iets van haar en coach Wouda. ‘Dat houd ik voor mezelf.’ Heemskerk, in september wordt ze 34, zwemt beter dan ooit. Ze is de stress kwijt. Iedereen keek gespannen in de callroom, de wachtkamer voor een finale. Zij niet. ‘Ik was het meest ontspannen. Ik was aan het lachen en genieten. Ik kreeg alle goede emoties van zo’n grote finale mee.’

Dat de buitenwereld het missen van een medaille misschien als minder goed zal kwalificeren, kon ze moeiteloos naast zich neerleggen. Femke Heemskerk was trots op zichzelf. Door de voordeur kan zij, een van de beste zwemmers uit de Nederlands geschiedenis, de Spelen verlaten. De achterdeur kende ze al uit eerdere toernooien.