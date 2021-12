Reinier Paping, winnaar van heroïsche Elfstedentocht 1963, overleden

Reinier Paping na de finish. Beeld Anefo

Door zijn winst van de twaalfde Elfstedentocht, de zwaarste ‘tocht der tochten’ in de geschiedenis, staat Paping te boek als een grootheid in de Nederlandse schaatswereld. Na een solo van honderd kilometer op kop liet hij zijn eerste achtervolger Jan Uitham bij de eindstreep 22 minuten achter zich.

De schaatser deed tien uur en 59 minuten over de rit van Leeuwarden naar Leeuwarden. De weersomstandigheden waren buitengewoon bar: er vielen tientallen centimeters sneeuw en het vroor tot twintig graden onder nul.

Volksheld

Aan de start van de Elfstedentocht hield niemand rekening met een zege voor Paping. Zijn overwinning werd in eerste instantie door de wedstrijdorganisatie betwist, na een protest van de winnaar van negen jaar daarvoor, Jeen van den Berg.

Die stelde dat Paping de regels had overtreden bij het gehucht Bartlehiem, door bedoeld of onbedoeld een tijdje achter vier Friese jongens uit de wind te schaatsen. Pas nadat nummer twee Uitham stelde dat Paping de terechte winnaar was, met 22 minuten voorsprong en na zo’n indrukwekkende solo, kreeg hij de zege officieel toebedeeld.

Paping op het ijs in Dokkum. Beeld Nationaal Archief Anefo

De schaatser vergaarde nationale roem met zijn overwinning, en won twee jaarkaarten voor de ijsbaan in Deventer en een zilveren sigarettendoos. Pas in 1985 werd de volgende Elfstedentocht georganiseerd en zou Paping een opvolger krijgen.

In de laatste decennia liet Paping zich weinig zien in de publiciteit. Zijn vrouw Joke, die in 2014 overleed, beschermde hem voor journalisten die bij de eerste de beste sneeuwvlok voor de deur stonden. Vijf jaar geleden werkte Paping dan toch mee aan een eigen biografie en tentoonstelling over zijn prestaties in 1963. ‘Door ouderen word ik nog altijd staande gehouden’, zei hij toen tegen de Volkskrant.