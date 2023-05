‘Reine denksfeer’ van het schaken hielp in de oorlog beproevingen te doorstaan

Tijdens zijn gevangenschap in Kamp Amersfoort maakte Johan Biesbrouck dit schaakspel. Beeld Lina Selg

De stukken ogen rudimentair, het bord overschrijdt enigszins de omvang van twee handpalmen. Hoofd onderzoek Floris van Dijk van Kamp Amersfoort plaatst het ensemble behoedzaam op een tafel in het museum. ‘Dit schaakspel is een van onze mooiste objecten.’

De eenvoud ten spijt, de identiteit van figuurtjes als pion, paard en toren is meteen herkenbaar. De maker was de Amsterdamse glazenwasser Johan Biesbrouck, die met zijn broer Louis op 6 november 1944 in het kamp terecht kwam; beiden zouden de oorlog overleven. Een zoon van Louis overhandigde het spel in 2013 aan het herinneringscentrum.

Over de auteur

Rob Gollin schrijft sinds 2016 over sport voor de Volkskrant, vooral over wielrennen. Eerder was hij algemeen verslaggever, kunstverslaggever en correspondent in België.

Het houtsnijwerkje trekt deze dagen extra de aandacht. Donderdag 4 mei is de Nationale Sportherdenking bij het Olympisch Stadion in Amsterdam gewijd aan het schaken. Sinds 2005 wordt elk jaar stilgestaan bij de slachtoffers uit diverse sporten. Er is een aanleiding: de Koninklijke Nederlandse Schaakbond bestaat op 23 mei 150 jaar. Zeker 250 leden van verenigingen zijn in de Tweede Wereldoorlog omgekomen. Recente tellingen hebben uitgewezen dat minstens 91 van hen verbleven in Kamp Westerbork en 23 in Kamp Amersfoort.

Een belangrijk tijdverdrijf

Volgens historicus Van Dijk draagt het houten erfstuk van glazenwasser Biesbrouck bij aan het bewijs dat schaken onder de erbarmelijke omstandigheden een belangrijk tijdverdrijf vormde. Hij trof in brieven en archieven meldingen aan dat er geregeld partijen werden gespeeld. De Sliedrechtse schaakkampioen Pieter Parel, op 16 mei 1944 opgepakt tijdens een razzia, getuigde dat hij vernederingen doorstond door aan stellingen te denken. De Haarlemse huisarts J. Roorda, mede-oprichter van de geheime verzetsorganisatie Medisch Contact, noteerde dat ook hij een spel aan het vervaardigen was. ‘Vandaag een paard, morgen begin ik aan de koning.’ Van Dijk citeert de Voorhoutse kapelaan Herman Stoelinga uit diens boek Tussen prikkeldraad en mitrailleurs om de betekenis van het schaken voor de gevangenen te illustreren: ‘De reine denksfeer geeft ons een grote ontspanning.’

Schaken was in de jaren voor de oorlog populair. Nadat Max Euwe in 1935 wereldkampioen was geworden door Aleksandr Aljechin te verslaan, nam het aantal schaakverenigingen enorm toe. Tijdens de bezetting gingen volgens medewerker Minze bij de Weg van het Max Euwe Centrum de competities aanvankelijk gewoon door, maar werden de seizoenen 1942-1943 en 1943-1944 niet meer voltooid. Opvallend: de bond telde in die tijd een recordaantal leden en er werden veel toernooien gespeeld. Bij de Weg schrijft het toe aan het zoeken naar afleiding.

Joodse topschaker Salo Landau (r) stierf vermoedelijk in maart 1944 in een Pools dwangarbeiderskamp. Beeld ANP

Joden ontbraken al snel, ze mochten geen lid meer zijn van verenigingen. Vooral het Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap werd geraakt; vijftig leden werden in de oorlog weggevoerd. Een bekende schaker die op transport werd gezet, was Samuel (Salo) Landau. Hij was van Joods-Poolse komaf en in de jaren dertig na Euwe de nummer twee in Nederland. Door verraad werd hij in september 1942 tijdens een vluchtpoging opgepakt en na verblijf in Amersfoort en Westerbork belandde hij in Gräditz, een dwangarbeiderskamp in Polen. Daar stierf hij, vermoedelijk in maart 1944. Zijn vrouw en dochter werden later dat jaar vermoord in Auschwitz.

Omgekomen schakers

Onderduikers schaakten ook. Het al in 1947 verschenen gedenkboek Partij Verloren (auteurs LG. Eggink en W.A.T. Schelfhout) met beschrijvingen van omgekomen schakers, vermeldt een groep die zich schuil hield bij de Loosdrechtse Plassen. ‘Onderduikers speelden, ondanks hun ellende en angst, schaak! Dit was velen een groote troost en afleiding. Zich verdiepende in de combinaties, konden zij een poos lang de drukkende zorg voor lijfsbehoud van zich zetten.’

In Kamp Westerbork speelden schakers op relatief grote schaal tegen elkaar. In Partij Verloren beschrijft oud-gevangene Joseph Melkman - de latere directeur van het Holocaust Herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem - de omstandigheden. ‘Eindelooze rijen driehoogbedden stonden daar in een halfduistere sfeer, die een ieder van de vroege ochtend tot de late avond naargeestig stemde.’ (...) En opeens werd er geschaakt. De geheele opgekropte energie, al het verlangen naar de vrijheid werd plotseling overgedragen op het schaakspel.’ Eerst speelden gevangenen onderling in een barak, later volgden competities met andere barakken. Vrouwen en kinderen behoorden tot de toeschouwers.

In de eerste jaren van Kamp Amersfoort was er geen ruimte voor ontspanning. Toen verbleven er onder anderen verzetsstrijders, Joden, communisten, Amerikanen, krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie en Jehova’s Getuigen. Ze mochten niets voor zichzelf houden. Hun verblijven werden doorzocht, bezittingen als boeken en spelletjes belandden op de brandstapel. Volgens onderzoeker Van Dijk werden later de teugels enigszins gevierd. Na een uitbreiding in 1943 kwamen veel Nederlanders binnen die hadden gepoogd aan de dwangarbeid in Duitsland te ontsnappen.

Waterige koolsoep

Van Dijk: ‘Het bleef wel zwaar. Gevangenen liepen op klompen en in oude Nederlandse legeruniformen. Ze kregen alleen waterige koolsoep. Het was ‘s zomers stoffig en smerig, in de winter ijskoud. De Rozentuin was berucht. Op een met prikkeldraad omheinde strook stonden gestraften soms een etmaal lang.’

Het object van Biesbrouck in Amersfoort is niet het enige schaakspel dat de oorlog heeft doorstaan. Het Verzetsmuseum in Amsterdam bezit een bord van de verzetsgroep Westerweel met een uitholling voor het verbergen van valse papieren. Het Rijksmuseum ontving in 2016 uit de nalatenschap van verzetsstrijder Arie van Namen, een van de oprichters van het ondergrondse Vrij Nederland, een spelletje van papier. Hij had het in april 1945 gemaakt in een cel aan de Weteringschans, waar hij vastzat met houthandelaar Jaap Buijs. Ze gebruikten snippers uit het pakpapier van voedselpakketten en maakten er tekeningen op.

Niet alle schaakspelen uit die donkere dagen zijn zo ontroerend. Tot de collectie van hetzelfde Rijksmuseum behoort een exemplaar van de Duitse kunstenaar Georg Fugh, met een bord van coromandelhout en stukken van geglazuurd terracotta klei; ze hebben de vorm van wapens, vliegtuigen en soldaten. Een tekst in de rand sluit aan bij de grimmige actualiteit: 1939: Schach-Matt Polen. Denemark. Norwegen. Holland. Belgien. Frankreich. England U.S.W. Het was in 1941 te zien in een tentoonstelling van de Duitse bezetter in het museum, Kunst der Front. Een schaakspel kan ook oorlogszucht uitstralen.

Schaakstuk in de vorm van een wapen ter verheerlijking van de veroveringsdrang van nazi-Duitsland gemaakt door de Duitse soldaat-kunstenaar Georg Fuhg. Beeld Schaakspel, Georg Fuhg, 1941. Bruikleen van een particulier. Rijksmuseum, Amsterdam