Regen ontneemt Engelse cricketers kans op revanche tegen Australië

Regen was de spelbreker bij The Ashes. Beeld Getty Images

Regen is de grote vijand van deze sport. Na de derde van de vijf speeldagen stond een geweldig spelend Engeland totaal gewonnen. In de resterende speeldagen, zaterdag en zondag, moest het in feite zes Australische slagmannen uitwerpen om de serie gelijk te trekken. Bij een 2-2 stand zou de laatste test, op The Oval, vervolgens de ideale climax zijn. Australië had de vorige Ashes, in eigen land, gewonnen en was dus naar Engeland gekomen om de befaamde urn te verdedigen. Het was aan de Engelsen om te winnen. Een gelijkspel is om die reden niet afdoende.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Het probleem van de Engelsen was dat uitgerekend Manchester het decor vormde van een vijfdaagse wedstrijd die per se moest worden gewonnen. Geen plek in Engeland is natter dan de stad die tijdens de Industriële Revolutie floreerde als centrum van de katoenindustrie. Buien die vanaf de Ierse Zee komen aanwaaien, botsen tegen de Pennine-heuvels en blijven vervolgens boven de stad hangen. ‘Als je de Pennines kunt zien gaat het regenen, en als je ze niet kunt zien, regent het al,’ luidt een plaatselijk gezegde.

Kletsnatte dagen

Iedereen in Engeland keek panisch naar de diverse weerwebsites. De BBC, de MetOffice en Accuweather voorspelden allemaal twee kletsnatte dagen. Zaterdag, echter, gloorde er hoop toen het aan het begin van de middag droog werd. De ploegen gingen het veld op, waarna Engeland de kans kreeg zo’n 200 ballen te werpen. In deze sessie wist het slechts een slagman uit te krijgen. Op het einde mocht Engeland wegens slecht zicht niet de gevreesde Mark Wood inzetten, de werper die ballen met een snelheid van 150 km per uur kan werpen.

Op zondag verdween alle hoop. Terwijl de Australiërs à la Gene Kelly zongen in de regen, keken de Engelse aanvoerder Ben Stokes en de zijnen naar de grauwe luchten. Aan het einde van de middag besloten de scheidsrechters een einde te maken aan de wedstrijd: Rain Stopped Play.

Het is exact hetzelfde scenario als tien jaar geleden, met als enige verschil dat de rollen nu waren omgedraaid. Vragen zijn nu gerezen waarom de regels zo rigide zijn en het niet mogelijk is om de verregende zondag maandag in te halen, wanneer het wel cricketweer is in Manchester. Dat improvisatie mogelijk is hebben Australië en Engeland tijdens The Ashes in de winter van 1970/71 bewezen toen besloten werd een zevende testmatch in te lassen nadat de derde ontmoeting was verregend.