Regen is spelbreker tijdens eerste etappe Tour de France

Yves Lampaert wint de tijdrit winnen en daardoor ook de eerste Gele Trui. Beeld Klaas Jan van der Weij

Om 16.11 uur daalt Mathieu van der Poel het startpodium af op de Hans Christian Andersen Boulevard, als twaalfde van de 176 deelnemers in de 109de editie van de Tour de France. Het is zijn tweede entree.

Hij is gestoken in een tenue van 3.200 euro, een coproductie van de Tsjechische kledingsponsor Kalas en het Britse sportinnovatiebedrijf Vorteq. Dankzij verbeterde aerodynamica zouden er kostbare seconden mee kunnen worden gewonnen. Hij heeft het pak pas een dag eerder kunnen passen, hij verbleef de weken ervoor op een hoogtestage in de Italiaanse Alpen.

Er zijn nu andere zorgen. Hij wilde vroeg starten, er was regen voorspeld aan het eind van de middag. Maar eerder dan verwacht is het even met bakken naar beneden gekomen. Er liggen plassen op het asfalt, de witte verfstrepen ogen vervaarlijk glad. Er zitten 20 bochten in het rondje van 13,2 kilometer door het centrum. Velen daarvan zijn haaks. Als viervoudig wereldkampioen veldrijden moet hij daar wel raad mee weten. Maar hij zit nu op een veel zwaardere tijdritfiets, in een ineengedoken houding, de armen naar binnen gevouwen, het hoofd naar beneden, het bovenlichaam bijna parallel aan de bovenbuis van het frame.

Mathieu van der Poel dendert door regenachtig Kopenhagen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

In de eerste meters grijpen de vingers zich om het kleine stuurtje, daar is aan gesleuteld om zijn positie op de fiets nog wat verbeteren. Voor hem heeft Nederlands kampioen Bauke Mollema de snelste tussentijd neergezet. De Zwitser Stefan Bissegger, specialist pur sang, gaat twee keer onderuit.

Er wordt deze vrijdag wel wat van Van der Poel verwacht. In de Giro d’Italia, de eerste grote ronde die hij voltooide, werd hij in de tijdritten tweede in Boedapest en derde in Verona. Hij vindt het wel een mooie discipline, het rijden tegen de klok. Het doet hem als liefhebber van snelle auto’s aan de Formule 1 denken, waarin ook onophoudelijk naar noviteiten wordt gezocht.

Maar het zal vooralsnog geen specialisme worden. Zeker, de power output is er, verklaarde hij eerder deze week. Niet voor niets rijdt hij vaak top 10 en gaat het telkens beter. Maar het vergt veel tijd om je met de besten te meten, je moet er volgens hem het hele jaar mee bezig zijn. Dat is nu niet aan de orde.

Onderweg in Kopenhagen zwenkt hij bij het nemen van de bochten telkens uit naar de uiterste buitenkant, waar de hekken dreigend staan opgesteld. Later zou hij zeggen dat hij zeker niet alle risico’s heeft genomen. ‘Dat had geen zin.’ Het vizier van de helm is verdwenen, het is harder gaan regenen. Hij evenaart de tussentijd van Mollema.

Hij dekte zich van tevoren in tegen de hooggespannen verwachtingen, tegen de specialisten denkt hij het te moeten afleggen. Top 10 zal al weer mooi zijn, op tien tot vijftien seconden van de winnaar. Het is een marge waarin hij zicht houdt op de gele trui, die hij net als vorig jaar in de eerste week wel weer zou willen dragen, al ‘is de stressfactor wat minder nu het al een keer is gelukt’. Hij denkt vooral aan de vijfde etappe, de kasseienrit in Noord-Frankrijk, terrein waarin hij zich op zijn gemak voelt.

Yves Lampaert zit in de Hot-Seat gespannen de andere renners te volgen op een tv scherm maar hij zal de snelste blijven en de tijdrit winnen en daardoor de eerste Gele Trui veroveren.Foto: Klaas Jan van der Weij Beeld Klaas Jan van der Weij

Vlak voor de finish passeert hij de één minuut voor hem gestarte Australiër Chris Hamilton en sprint naar de enige verfstreep die hij graag op volle snelheid wil kruisen. Met een eindtijd van 15.30 blijft hij Mollema, tot dan de snelste, 3,6 seconde voor. Snel krijgt hij een jasje om de schouders. Het resultaat stemt hem niet tevreden. Hij weet het zeker: ‘Dit is zeker niet genoeg. De specialisten moeten nog komen.’

De voorspelling komt uit, al duurt het even voordat hij de hotseat moet verlaten, het plekje voor de voorlopig snelste rijder. Om 17.18 uur duikt wereldkampioen Filippo Ganna 2,6 seconden onder zijn tijd. Eeuwige rivaal Wout van Aert uit België hapt meteen na de Italiaan daar nog van 5 seconden vanaf. Titelverdediger en tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar wringt zich er nog tussen en wint en passant een handvol seconden op tegenstanders Primoz Roglic en Jonas Vingegaard.

Een outsider zet in drogere omstandigheden de beste tijd neer. De Belg Yves Lampaert rijdt 15.17 en pakt niet alleen de etappewinst, maar ook de eerste gele trui.

Enkele minuten eerder, bij de bus van zijn team Alpecin Deceuninck, geparkeerd aan de Nørre Voldgade, toont Van der Poel zich dan toch teleurgesteld. ‘Ik weet welke wattages ik kan trappen op vlakke stukken. Daar kwam ik vandaag niet bij de buurt. Uiteindelijk scheelde het met de specialisten niet zo heel veel. Daar was ik wel verbaasd over. Die natte bochten heb ik iets beter gedaan dan gedacht. Er had misschien toch iets meer in gezeten.’

Hij weet ook dat er nieuwe kansen komen. Wat nattigheid op de kasseien in Noord-Frankrijk volgende week woensdag, bijvoorbeeld. Daar wordt hij gelukkiger van dan het koorddansen op het glibberasfalt in het centrum van Kopenhagen.