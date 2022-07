Regen, een spin en joelende fans: Max Verstappen in enerverende kwalificatie op Silverstone nipt afgetroefd

Verstappen in de regen tijdens de kwalificatie op Silverstone. Beeld ANP

Lang leek het ondanks het natte asfalt op Silverstone te gaan zoals het eigenlijk al maanden gaat in de koningsklasse: wat de coureurs ook voorgeschoteld krijgen, Max Verstappen blijkt de snelste. Tot de Nederlander in de slotseconden alsnog werd verrast: Ferrari-coureur Carlos Sainz pakte verrassend, met een rondje dat minder dan een tiende van een seconde sneller was dan die van Verstappen, de eerste startplek af.

Nieuw avontuur

Het was de allereerste poleposition voor Sainz, die in 2015 als teamgenoot van Verstappen bij Toro Rosso aan zijn Formule 1-loopbaan begon. De Spanjaard kon eigenlijk niet geloven dat hij nog de snelste tijd had neergezet, zo was goed te horen in het ongeloof in zijn stem over de boordradio. Kort daarna noemde hij in de persconferentie ‘elke ronde een nieuw avontuur’, vanwege de voortdurend wisselende omstandigheden op het asfalt.

Zo’n tien minuten voor het begin van de kwalificatie toverden de 140.000 fans op de tribunes op Silverstone massaal hun paraplu’s en poncho’s tevoorschijn, toen de regen plots met bakken uit de lucht viel. Het asfalt was daardoor in een mum van tijd nat, maar droogde gedurende de kwalificatie net zo snel weer op toen het stopte met regen. Later in de kwalificatie begon toch weer harder te regenen, waardoor de coureurs zich voortdurend moesten aanpassen.

Het is dan lastig ‘gokken’ wanneer de baan op z’n droogst is en dus wanneer de snelst mogelijke ronde te rijden is, zo bevestigde Verstappen. ‘Zeker het derde kwalificatiegedeelte is dan soms een beetje een loterij’, zei hij gelaten na het mislopen van zijn tweede ‘pole’ op rij.

Volledig om zijn as

De omstandigheden waren enigszins vergelijkbaar met de extreem listige en eveneens natte kwalificatie in Canada, twee weken geleden. Daar bleek Verstappen met afstand de beste en ook in Engeland was hij soeverein in de eerste twee kwalificatiedelen.

Maar in het beslissende, derde deel kreeg hij op een nattere baan meer moeite zijn RB18 op het circuit te houden. In zijn eerste ronde spinde hij volledig om zijn as, waarbij hij zijn auto nog knap op de baan hield. Bij zijn tweede poging schoot hij rechtdoor in een bocht. Daarna reed hij nog wel een aantal foutloze ronden, maar bleek Sainz dus een fractie sneller.

Uitgejoeld

Bij zijn interview op het circuit voor de volgepakte tribunes werd Verstappen uitgejoeld door Britse fans. Dat was hoogstwaarschijnlijk vanwege de controverses vorig jaar in de titelstrijd tussen hem en de lokale held, zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. Het deed Verstappen weinig, zei hij schouderophalend in gesprek met de Nederlandse pers, een dik half uur na de kwalificatie.

‘Het was alleen jammer dat ik Billy (Monger, interviewer, red.) wat minder goed kon verstaan, maar uiteindelijk ben ik hier om hard te gaan op het circuit. Het maakt mij dan niet uit dat er gejoeld wordt en ik ga er ook niet een heel groot probleem van maken. Het is wat het is.’ Volgens Verstappen toonde het joelen vooral dat mensen nog ‘veel frustraties’ hebben.

‘Hun probleem als ze mij niet mogen’

Vorig seizoen was het juist Hamilton die bij een aantal races werd uitgejoeld door Verstappen-fans. Verstappen werd toen geregeld door met name Britse journalisten bevraagd over dat gedrag en Jan Lammers riep vervolgens als directeur van de Grand Prix van Nederland in een column fans proactief op niet te gaan joelen bij de race in Zandvoort.

Verstappen zal zo’n oproep in ieder geval niet doen en hij zal Hamilton ook niet vragen of hij zich wil uitspreken, liet hij weten. ‘Ik ben er niet de persoon naar om iemand te forceren iets te laten zeggen’, zei hij. ‘Hetzelfde geldt voor de Engelse pers. Als het andersom gebeurt, krijg je er honderden vragen over. Nu is het één vraag en doen ze of het heel normaal is. Maar goed, het deert mij niet en ik vraag ook niet om een aanpassing. Ik zit niet met frustraties en die paar mensen op de tribune misschien wel. Als ze mij niet mogen, is dat hun probleem.’

Hij benadrukte verder dat hij buiten het circuit nergens is lastiggevallen, ook niet bij het motorhome waarin hij dit weekeinde slaapt. ‘En als ze me daar lastigvallen, trap ik ze zelf wel weg’, zo sloot hij af met een brede grijns.