Reddingswerkers: wrak vliegtuig voetballer Sala gevonden op Kanaalbodem

De Piper Malibu met aan boord de Cardiff City-speler en een piloot verdween op 21 januari van de radar tijdens een vlucht van Nantes naar zijn nieuwe voetbalclub in Cardiff. Sindsdien worden de piloot en de voetballer vermist. Een uitgebreide zoektocht had tot nu toe geen resultaat gehad. Wel werden twee kussens voor de Franse kust gevonden die mogelijk afkomstig zijn van het vliegtuigje.

Sala heeft vanuit het vliegtuig nog een bericht verstuurd dat hij zich zorgen maakte over zijn veiligheid. De zoektocht werd uitgevoerd door twee boten onder leiding van de bekende wrakkenjager David Mearns. De jongste zoektocht werd gefinancierd met een oproep op internet voor donaties. Volgens Sky News zijn nabestaanden van Sala zondag geïnformeerd over de vondst.

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala