Redactie Voetbal International overweegt verkoop aan andere uitgeverij aan te vechten

Voetbal International

Dit bevestigt het advocatenkantoor van de redactieraad na berichtgeving in het Algemeen Dagblad.

Digital Enterprises, onder meer bekend van de website Voetbalprimeur.nl, maakte donderdag bekend het oudste voetbalmagazine van Nederland en de bijbehorende website over te nemen van WPG Uitgevers. WPG had de titel sinds 1965 onder zijn hoede en geeft ook tijdschriften uit als Vrij Nederland en Happinez.

Volgens Patricia Neijtzell de Wilde van Brantjes Advocaten heeft de redactieraad grote moeite met de gevolgde procedure bij de overname. ‘Op basis van onder meer het redactiestatuut heeft de redactieraad bepaalde bevoegdheden en de directie bepaalde verplichtingen. De redactieraad is not amused hoe het allemaal is verlopen.’ De advocaat wil niet verder op details ingaan. ‘We beraden ons nu.’

Volgens het AD vreest de redactie van Voetbal International de ondergang van het merk, omdat de nieuwe uitgever geen ervaring heeft met tijdschriften. De redactieraad, de ondernemingsraad en de hoofdredactie zouden zich eerder dit jaar hebben uitgesproken tegen de verkoop. Ook zou WPG niet de juiste procedure hebben gevolgd bij de verkoop van de titel.

Vierdaagse

VI-hoofdredacteur Pieter Zwart wilde donderdagavond niet reageren, omdat hij op dit moment in Nijmegen de Vierdaagse loopt. Enkele verslaggevers die door de Volkskrant werden benaderd waren evenmin bereid een reactie te geven.

Hylke van der Meer van Digital Enterprises zegt weinig te hebben gemerkt van onvrede bij de redactie. ‘We hebben afgelopen maanden sessies gehad met hele groep van VI. Uiteindelijk zijn we tegemoetgekomen aan hun wensen: we garanderen baanzekerheid voor een aantal jaren en we beloven te zullen blijven investeren in papier. Natuurlijk merk je dat sommige mensen dat niet willen. Maar een opstand heb ik niet ervaren.’

Het is geen geheim dat Voetbal International bij WPG in de etalage stond. De oplage loopt al jaren terug. Het tijdschrift verkocht in 1995, toen Ajax de Champions League won, wekelijks gemiddeld ruim 200 duizend exemplaren, inmiddels zijn dat er minder dan 60 duizend. Daarin staat VI overigens niet alleen: de hele bladensector heeft het moeilijk sinds de opkomst van internet en de economische crisis.