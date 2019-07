Red Bull bewijst ook op Silverstone echt mee te kunnen met de top

De Red Bull van Max Verstappen wordt gelanceerd door Sebastian Vettels Ferrari. Beeld Reuters

Met volle vaart schoot de Red Bull van Max Verstappen zondag over de rode kerbstone van zo’n tien centimeter hoog. Vervolgens kwam hij met vier banden los van het asfalt, om als peperdure stuiterbal uiteindelijk tot stilstand te komen in de grindbak. Wonderwel kon hij de race nog voortzetten. De drieste actie van Ferrari-coureur Sebastian Vettel kostte Verstappen zondag alleen wel een podiumplek. Zijn troost: een enerverende GP van Groot-Brittannië toonde dat Verstappens zege in Oostenrijk, twee weken geleden, geen incident was.

Dat bleef namelijk hangen na de spectaculaire overwinning van Verstappen op de Red Bull Ring. Zo kampten de dit seizoen oppermachtige Mercedessen in het bloedhete Spielberg met koelingsproblemen en blunderde Ferrari opzichtig tijdens een pitstop. Dus hoe relevant was Verstappens zege eigenlijk met het oog op de pikorde in de raceklasse?

Er was geen betere plek voor een antwoord op die vraag dan Silverstone, de snelle baan waar Verstappen het traditioneel lastig heeft tegenover de krachtigere Ferrari’s en Mercedessen. Vooral in de kwalificatie, als de auto’s het hardst gaan.

Steeds soepeler

Vorig seizoen was het verschil tussen Verstappen en de snelste kwalificatietijd ruim zeven tienden van een seconde. Daar was zaterdag nog iets minder dan twee tienden van over. Daarmee onderstreepten Red Bull en motorleverancier Honda dat hun samenwerking steeds soepeler verloopt. Zowel auto als motor wordt rap beter. Tijdens de race bleek zondag dat Verstappens RB15 net als in Oostenrijk minimaal gelijkwaardig was aan de Ferrari.

Verstappen startte de wedstrijd achter de Ferrari van Charles Leclerc. Bijna meteen hervatten de leeftijdgenoten hun zenuwslopende gevecht uit Oostenrijk. Die werd toen door Verstappen gewonnen, nadat de scheidsrechters de beslissende inhaalactie van de Red Bull-coureur na drie uur beraad uiteindelijk als toelaatbaar bestempelden. Tot teleurstelling van Leclerc, die voor de GP van Groot-Brittannië aangaf agressiever te gaan rijden.

Op Silverstone voegde hij de daad bij het woord. Rondenlang gaven Verstappen en Leclerc elkaar geen centimeter ruimte. Het leidde tot een boeiend schouwspel, inclusief touché, maar – tot opluchting van velen – zonder bemoeienis van de scheidsrechters.

Wel was het Verstappen die opnieuw zegevierde. Nu dankzij een razendsnelle pitstop en teamgenoot Gasly, die tussen Verstappen en de Monegask ging rijden en zo fungeerde als buffer tussen de twee kemphanen.

Vol tegen de achterkant

Verstappen kon daarna vol jagen op de derde plek van Leclercs teamgenoot Vettel. Hij verschalkte de Duitser. De viervoudig wereldkampioen verkeek zich een bocht later alleen op de remmende Verstappen. Hij reed met zijn Ferrari vol tegen de achterkant van de Nederlander.

Vettel kreeg voor zijn actie een tijdstraf van tien seconden. Direct na de race zocht hij Verstappen op om zijn excuses aan te bieden. Daarmee was de zaak voor Verstappen afgedaan. ‘Het is alleen wel balen. We hadden op het podium moeten staan’, zei hij.

Het incident haalde de angel uit de race die Verstappen ondanks een losse stoel en een grotendeels weggevallen stuurbekrachtiging nog als vijfde finishte. ‘Dat is crazy’, zei racewinnaar Lewis Hamilton toen hij de beelden zag van de botsing tussen Vettel en Verstappen en hoorde dat beide coureurs de race nog konden uitrijden.

Door alle hectiek kon hij met zijn teamgenoot Bottas simpel wegrijden. ‘Ik had ook graag gezien dat het vooraan wat spannender was’, zei Hamilton bij Ziggo Sport, die met zes zeges nu recordwinnaar is van ‘zijn’ Britse GP.

Als Verstappen en Red Bull de opmars voortzetten, is zijn wens over twee weken in Duitsland misschien al wel ingewilligd.