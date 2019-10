Recordpoging Sifan Hassan op halve marathon mislukt door val

Sifan Hassan tijdens het WK in Qatar eerder deze maand. Beeld BSR Agency

Hassan opende zondag de jacht op het record van Joyciline Jepkosgei voortvarend. Ze moest daarvoor onder de 1.04.51 lopen, de toptijd die sinds 2017 op naam van de Keniaanse staat.

Hassan had de nieuwste versie van de veelbesproken Nike schoenen aangetrokken. Ze liep op schema voor een wereldtijd. Als ze 22 minuten onderweg is, komt ze plotseling ten val. Het lijkt alsof één van de mannen haar op de hakken trapt. Ze schuift op haar zij, krabbelt weer op en ziet de rest er vandoor gaan.

Hassan gaat in de achtervolging en wordt nog tweede in 1.05.54, niet zo heel ver verwijderd van haar Europese record van 1.05.15. Ze moet 21 seconden toegeven op de Ethiopische winnares Senbere Teferi, die ook niet aan het wereldrecord komt.

Geen rust na WK

Na de WK atletiek in Doha ging Hassan niet, zoals de rest van de Nederlandse atletiekploeg, naar een vakantiebestemming om tot rust te komen. Zij vertrok naar haar geboorteland Ethiopië voor de laatste trainingen op weg naar haar recordpoging op de halve marathon.

Die plannen waren lang voor de WK al gemaakt. Ze kwamen door al het rumoer rondom Hassan als een welkome afleiding. De 26-jarige atlete raakte tussen twee wereldtitels in Doha haar coach kwijt omdat hij dopingreglementen heeft overtreden. Alberto Salazar werd tijdens de WK voor vier jaar geschorst omdat hij zich met schimmige praktijken bezig hield waar jarenlang onderzoek naar is gedaan door het Amerikaanse antidopingagentschap Usada.

Salazar stond aan het hoofd van het Nike Oregon Project, de trainingsgroep in Portland voor wereldtoppers op de middenlange afstanden waar ook Hassan bij hoorde. Na de mondiale titelstrijd werd de stekker uit het project getrokken door geldschieter Nike. De sponsor zegt dat het project stopt omdat de atleten negatieve aandacht kregen.

Ook Hassan, die zich altijd als een fel tegenstander van doping heeft uitgesproken, kreeg in Doha de vraag op welke manier zij haar medailles won. Misschien is het, al zal het voor haar niet zo voelen, daarom een opluchting dat zij in Valencia niet opnieuw een exceptionele prestatie neer heeft gezet.

Hassan gaat zich nu buigen over de vraag waar ze het beste kan trainen. Ze is op zoek naar een coach die haar voorbereidt op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Hassan maakte in 2016 de keuze om bij de omstreden Salazar te trainen in Amerika omdat daar de beste trainingsmogelijkheden waren.

Een terugkeer naar Papendal sluit de Nederlandse atletiekunie niet uit, maar dan moet er een nieuwe coach worden aangetrokken. Het is nog niet duidelijk wat de andere atleten van het Nike Oregon Project gaan doen. Ze mogen gebruik blijven maken van de faciliteiten in Oregon. De Duitse atlete Konstanze Klosterhalfen, die in Doha brons won op de 5.000 meter, blijft met de Amerikaanse coach Pete Julian trainen, die ook onderdeel was van het project. Mogelijk is dat voor Hassan ook een optie.