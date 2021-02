Recordaankoop Haller ontbreekt op spelerslijst Ajax voor Europa League en niemand weet waarom

Ajax kocht Haller (midden) begin januari voor 22,5 miljoen euro van West Ham United. Beeld ANP

Is Ajax Haller vergeten aan te melden, of is ergens bij de Uefa iets misgegaan? De Europese bond publiceerde een lijst met nieuwe namen. Clubs mogen maximaal drie nieuwe spelers opvoeren voor de volgende fase van het toernooi, waarin Ajax op 18 (uit) en 25 februari tegen de Franse koploper Lille speelt. Ajax kocht Haller begin januari voor 22,5 miljoen euro van West Ham United.

Bij Ajax staat alleen de van Sevilla gehuurde Oussama Idrissi op de lijst met aanvullingen. Spits Klaas-Jan Huntelaar (Schalke) en Victor Jensen (Nordsjaelland) zijn uit het kader verdwenen. Een woordvoerder van Ajax: ‘Haller staat inderdaad niet op de lijst. We zijn aan het uitzoeken wat er is misgegaan. We hebben contact opgenomen met de KNVB en de Uefa, maar we hebben nog geen uitsluitsel.’ De uiterste datum voor het aanmelden van nieuwe spelers was 2 februari.

Donderdag zal blijken wie de fout heeft gemaakt. Mocht de fout bij Ajax liggen, dan is dat een gigantische blunder, zeker nu Huntelaar is vertrokken. PSV vergat begin 2001 Ruud van Nistelrooij in te schrijven voor de Europese duels met Kaiserslautern. Van Nistelrooij was destijds hersteld van een ernstige blessure, terwijl PSV geen rekening had gehouden met zijn snelle rentree. Van Nistelrooij hoorde destijds pas in Duitsland dat hij niet mocht meedoen en ontstak in woede. Hij nam een flinke borrel aan de bar van het hotel met verslaggevers op de avond voor de wedstrijd.

Ook over een andere spits van Ajax was nieuws woensdag. Talent Brian Brobbey zal de club na het seizoen verlaten, met een aflopend contract. De spits en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola lieten Ajax weten de verbintenis niet te willen verlengen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars, op de website van Ajax: ‘We vinden het erg jammer. We hebben er alles aan gedaan om hem langer bij Ajax te houden. Ik baal ervan, maar het is zijn goed recht.’ De 19-jarige Brobbey deed mee in zes duels in de eredivisie. Hij scoorde tegen Fortuna Sittard en Willem II.