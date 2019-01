Record voor onverwoestbare Brady: zijn negende Super Bowl

Tom Brady van de New England Patriots tegen de Chiefs. Beeld Getty Images

De meeste quarterbacks geraken langzaam in de vergetelheid als ze de helft van de dertig zijn gepasseerd. De kracht in hun gooiarm neemt dan af, waardoor ze steeds vaker fouten maken. Het geldt niet voor Brady. Tegen Kansas City Chiefs gooide hij zondag in totaal voor 318 meter aan ballen door de lucht. ‘Hij was al de beste quarterback ooit. Nu wrijft hij het er nog even in’, zo vatte The Guardian maandag het sentiment over de speler samen.

Tegen Los Angeles Rams kan hij over twee weken zijn zesde Super Bowl-ring winnen en in de VS durft niemand nog te zeggen dat het zijn laatste kans is. Alles in de loopbaan van Brady wijkt namelijk af van de norm.

Tijdens de zogenoemde draft in 2000, als American footballclubs de beste spelers van de universiteiten selecteren, werd Brady pas als 199ste gekozen. De mollige student gooide geen hoge ogen bij de scouts.

Behalve bij Patriots-coach Bill Belichick, die net aan het roer was gekomen bij de club. Hij zag in Brady een leider en selecteerde hem. In eerste instantie als reserve. In 2001 kreeg hij zijn kans toen de eerste quarterback al na twee duels met een blessure wegviel. Brady zette het team naar zijn hand in een seizoen dat eindigde met de eerste Super Bowl-winst ooit voor de Patriots.

Het tijdperk-Brady was begonnen. In de twee decennia daarna groeide ‘Mr. Perfect’, die in 2009 trouwde met het Braziliaanse model Gisele Bündchen, uit tot een van de bekendste Amerikanen.

Toch kwamen er de afgelopen jaren wat scheurtjes in zijn feilloze imago. In 2015 raakt hij in opspraak door de zogenoemde ‘deflategate’. Patriots-personeel zou tijdens een play-offduel ballen bewust te zacht hebben opgepompt om Brady zo een voordeel te geven bij het gooien. Brady ontkende betrokkenheid, maar accepteerde wel een schorsing van vier wedstrijden.

Twee jaar geleden rommelde het tussen Patriots-coach Belichick en Brady vanwege Brady’s controversiële personal trainer Alex Guerrero. Volgens Brady houden Guerrero’s experimentele diëten op basis van planten en alternatieve oefeningen hem fit.

Hij overtuigde ploeggenoten zich ook door Guerrero te laten behandelen. Belichick zag de invloed van Guerrero groeien en weerde hem van het team. Ondanks de relletjes bleef Brady stoïcijns wedstrijden winnen. De afgelopen vijf jaar stond hij vier keer in de Super Bowl. Een hele generatie Amerikanen weet inmiddels niet beter dan dat Brady gemiddeld om de twee jaar in de finale staat. Dat zal mogelijk niet snel veranderen. Hij zei vorig jaar tot zijn 45ste te willen spelen: ‘De laatste acht jaar waren beter dan de eerste tien’.