Rechter ziet geen bewijs dat ‘Vino’ overwinning Luik- Bastenaken-Luik kocht in 2010

Aleksander Vinoukorov gaat winnend over de finish in Luik in 2010. Beeld Reuters

Volgens de Belgische aanklager zou Aleksander Vinokourov destijds zijn Russische medevluchter Aleksander Kolobnev voor 150.000 euro hebben omgekocht, maar de rechtbank in Luik sprak de Kazach dinsdagmorgen vrij wegens gebrek aan bewijs.

Op de tv-beelden van destijds is duidelijk te zien hoe de twee koplopers kort overleggen bij het passeren van de rode vlag van de laatste kilometer. Niet veel later springt Vinokourov weg, waarna hij solo aankomt in de straten van finishplaats Ans. Bij het passeren van de eindstreep klinkt er boe-geroep vanuit het publiek vanwege zijn dopingverleden.

Twee dagen na de zege is er via de mail overleg tussen de twee renners. ‘Hier heb je alvast mijn bankrekeningnummer’, schrijft Kolobnev. ‘Vino’ antwoordt daarop: ‘Maak je geen zorgen over de overeenkomst, wacht gewoon nog even zodat ik het kan doen.’

Op 12 juli 2010 schrijft hij vanaf zijn Monegaskische rekening 100.000 euro over naar de Zwitserse bankrekening van Kolobnev, een paar maanden later volgt nog eens 50.000 euro. De Belgische justitie vond dat voldoende bewijs voor omkoping. De openbaar aanklager eiste een gevangenisstraf van zes jaar en een boete van 100.000 euro voor Vinokourov en 50.000 euro voor Kolobnev.

Na een slepende rechtszaak is er dinsdagmorgen dan eindelijk een uitspraak. Bij het analyseren van de laatste 17 kilometer ziet de rechtbank dat er weliswaar overlegd is, maar dat gebeurde net zo goed in de achtervolgende groep.

Het wordt niet als sluitend bewijs gezien voor het feit dat er een financieel akkoordje is gesloten. Bovendien zijn de e-mails tussen de twee wielrenners vals, luidt het oordeel. Vino is gehackt met als doel om hem zwart te maken in een machtsstrijd binnen zijn ploeg Astana, waar hij nu ploegleider is.

Vinokourov heeft nooit ontkend het bedrag te hebben overgemaakt aan Kolobnev, maar het ging niet om een beloning voor het stilhouden van de benen, zegt hij. ‘Ik heb nooit in mijn carrière een wedstrijd gekocht en zeker niet Luik-Bastenaken-Luik in 2010.’

Volgens Vinokourov betrof de 50.000 euro die hij overmaakte aan Kolobnev een terugbetaalde lening – hij zat in een financieel lastige periode na zijn dopingschorsing en ‘het zit in de Slavische ziel om geld aan elkaar te lenen’. De 100.000 euro was investering in onroerend goed. Vinokourov is voor 25 procent eigenaar van een bouwproject van Kolobnev.

Vinokourov stopte in 2012 met wielrennen, niet lang nadat hij in Londen Olympisch kampioen in de wegwedstrijd was geworden. Ook over die zege bestaan twijfels, omdat zijn Colombiaanse medevluchter Rigoberto Uran opzichtig de andere kant opkeek toen de Kazach in de finale bij hem wegsprintte.

Voor Kolobnev zou die tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik een van hoogtepunten van zijn carrière blijven. In 2011 werd hij uit de Tour de France gezet vanwege dopinggebruik.