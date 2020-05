Rechter kritisch over KNVB in kort geding van Cambuur en De Graafschap

KNVB-secretaris Mark Boetekees (voor), SC Cambuur-directeur Ard de Graaf (midden) en De Graafschap-directeur Hans Martijn Ostendorp in de rechtbank in Utrecht. Beeld EPA

Twee weken geleden bepaalde het bestuur betaald voetbal geen clubs te laten promoveren of degraderen, nadat de competities vanwege het coronavirus op last van de regering werden gestaakt. De twee eerstedivisieclubs zijn het niet eens met dit besluit en stapten naar de rechter.

Tijdens de drie uur durende zitting bij de rechtbank in Utrecht stond zowel de door de KNVB gehanteerde procedure als de mogelijkheid om met twintig clubs in de eredivisie te spelen centraal. Namens SC Cambuur en De Graafschap constateerde advocaat Dolf Segaar dat de KNVB zijn eigen reglement had genegeerd door de ranglijst wel bepalend te laten zijn bij het toewijzen van Europese tickets, maar niet bij promotie/degradatie.

Cruciaal zal zijn hoe voorzieningenrechter Hans Zuurmond de status van de zogeheten ‘peiling’ van de KNVB bij de clubs gaat wegen. Algemeen directeur Eric Gudde rechtvaardigde het besluit van het bestuur betaald voetbal door te wijzen op het gebrek aan een duidelijke meerderheid voor of tegen promotie/degradatie. Zestien clubs toonden zich voorstander, negen waren tegen en negen clubs wensten niet te oordelen over de concurrenten. De regels waren mistig en onduidelijk.

‘Grote verwarring’

Zo bleven ADO Den Haag en RKC als nummers 17 en 18 behouden voor de eredivisie en mochten Cambuur en De Graafschap die plaatsen niet innemen. De woedende Cambuur-trainer Henk de Jong sprak van ‘de grootste schande ooit in de Nederlandse sport’.

Zijn ploeg had een voorsprong van 11 punten op nummer 3 Volendam en was volgens advocaat Segaar voor 99 procent verzekerd van promotie. De Graafschap had als nummer 2 zeker 80 procent kans op een plek in de eredivisie. Maar van een ‘stemming’ was geen sprake geweest, aldus advocaat Knijff. ‘Het bestuur betaald voetbal heeft klare wijn geschonken. De adviezen van de clubs zouden worden meegewogen en alleen bij zwaarwegende omstandigheden kon worden afgeweken van het standpunt dat promotie en degradatie onder de huidige omstandigheden niet mogelijk was.’

Toch heerste na afloop van de videoconference met de clubs in april wel degelijk ‘grote verwarring’, zei advocaat Segaar. Hij zag in de stemverhouding juist draagvlak voor promotie voor Cambuur en De Graafschap. ‘Wanneer je de stemmen van de direct betrokken clubs wegstreept, houd je slechts zes tegenstanders over.’

De clubs die zich hadden onthouden of juist niet hadden gestemd, waaronder PSV, waren verbolgen dat hun advies blijkbaar als tegenstem was uitgelegd. Segaar: ‘Zo lieten AZ en FC Utrecht weten dat ze zich niet van stemming hadden onthouden, als ze de consequenties van een blanco stem konden inschatten. Zo brokkelt de zogenaamde meerderheid van de KNVB nog verder af.’

Ook rechter Zuurmond toonde zich kritisch over de gevolgde procedure. Zijn vraag aan advocaat Knijff: ‘Zestien voor en negen onthoudingen betekent toch dat 25 clubs het niet eens zijn met het besluit van de KNVB?’

Internationale regels

Knijff verwees opnieuw naar de rechtsbevoegdheid van het bestuur betaald voetbal om zelfstandig te beslissen. ‘En dat is ook door niemand betwist. Ook Cambuur en De Graafschap vroegen om duidelijkheid in de wetenschap dat niet iedereen gelukkig zou zijn met de uitkomst. Ik had hier sowieso gestaan, de vraag was slechts of ADO en RKC zouden procederen of Cambuur en De Graafschap.’

Daarnaast moest de KNVB de regels van wereldvoetbalbond Fifa en de Europese bond Uefa volgen bij het toewijzen van Europese tickets. Knijff: ‘Met daarbij de bepaling dat het op sportieve gronden moest plaatsvinden. Het risico bestond dat clubs niet zouden worden toegelaten tot de Europese competities als de KNVB anders had gehandeld. De Uefa zei niets over promoveren of degraderen, wanneer de competities zoals nu voortijdig moesten worden beëindigd.’

Twistpunt tijdens het kort geding was de mogelijkheid om de eredivisie voor één seizoen uit te breiden tot twintig clubs. ‘Dat is onvoldoende onderzocht’, zei Segaar namens de eisende clubs. Volgens hem zouden de Eredivisie CV en de clubs uit de eerste divisie willen afzien van het bekertoernooi en de play-offs om ruimte te scheppen voor extra wedstrijden in een eredivisie met twintig clubs.

Het verweer van Knijff: ‘Het schrappen van het bekertoernooi zou de clubs 7 miljoen euro kosten, daarvoor bestaat geen draagvlak.’ Knijff beriep zich namens de KNVB tevens op het oordeel van burgemeesters en politie. ‘Vanwege de krappe agenda is een speelschema voor achttien clubs al moeilijk, laat staan voor twintig. Het kan helaas niet.’

Mededingingsrecht

Volgens Cambuur en De Graafschap zou de KNVB tevens het mededingingsrecht hebben geschonden door hen buiten de eredivisie te houden. ‘Het scheelt beide clubs anderhalf miljoen euro aan inkomsten’, zei advocaat Edmon Oude Elferink.

Een drogreden, meende Knijff. Tegen rechter Zuurmond: ‘Cambuur en De Graafschap vragen u om de rol van competitieleider te spelen, maar dat bent u niet. De voorzieningenrechter kan slechts marginaal toetsen en niet zomaar een besluit van de KNVB terugdraaien.’

De rechtbank hoopt 14 mei uitspraak te doen, vanwege het spoedeisende karakter van de zaak.