Rechter: geen promotie Cambuur en De Graafschap

Hans Martijn Ostendorp (m), directeur De Graafschap, Ard de Graaf (r) en directeur Cambuur komen aan bij de rechtbank voor de uitspraak in het kort geding tussen De Graafschap/SC Cambuur Leeuwarden en de KNVB. Beeld ANP

Namens de KNVB betoogde advocaat Harro Knijf vorige week dat de rechter ‘niet de rol van competitieleider mocht spelen’. Rechter Zuurmond erkende dat hij het besluit van de KNVB slechts marginaal kon toetsen. Op alle punten stelde hij Cambuur en De Graafschap in het ongelijk. ‘Hoe zuur het ook is voor beide clubs die met een ruime voorsprong aan het slot van de competitie zou beginnen.’

Zuurmond constateerde dat de KNVB voor een voldongen feit werd gesteld, omdat de regering het betaald voetbal tot 1 september heeft verboden. Volgens het reglement zouden de nummers 1 en 2 van de eerste divisie (Cambuur en De Graafschap) promoveren en de nummers 17 en 18 van de eredivisie (ADO Den Haag en RKC) degraderen. Namens Cambuur en De Graafschap stelde advocaat Dolf Segaar dat de KNVB zijn eigen reglement had genegeerd.

Rechter Zuurmond: ‘Dat is te gemakkelijk gedacht. Promotie en degradatie volgen na een reguliere competitie, maar dat was hier geen sprake van. Er moesten nog veel wedstrijden worden gespeeld. Je kunt dan niet spreken van een reguliere competitie.’

Volgens de rechtbank had de KNVB de bevoegdheid om zelfstandig te bepalen of de promotie/degradatieregeling moest worden toegepast. Tijdens de zitting hekelde Zuurmond de ‘mistige en procedure’ die de KNVB hanteerde om draagvlak te creëren voor zijn besluit. Bij een peiling stemden 16 clubs voor promotie en degradatie, 9 clubs waren tegen en 9 onthielden zich van stemming.

Donderdagavond steunde hij de KNVB die de peiling ‘medebepalend’ achtte, al hekelde hij wederom de onduidelijke status van het ‘stemadvies’. ‘Het was geen stemming’, stelde Zuurmond. ‘Al wekte de KNVN de verwachting dat het een stemming was. Niet handig, omdat het de onduidelijkheid versterkte. Er waren in feite drie kampen, daarom kan de KNVB worden gevolgd in zijn stelling dat uit die peiling onvoldoende een duidelijk beeld naar voren kwam.’

In zijn vonnis stelde Zuurmond vast dat de KNVB juist daarom het recht had om zelfstandig te besluiten. ‘Door te spreken van een peiling heeft de KNVB zichzelf beslisruimte gegund. Het was eveneens verdedigbaar geweest als de KNVB Cambuur en De Graafschap wel had laten promoveren. Maar onredelijk of onbillijk kun je het besluit van de KNVB niet noemen, hoe zuur het ook is voor Cambuur en De Graafschap.’

De rechter verwees ook de eis van Cambuur en De Graafschap om promotie af te dwingen via de algemene vergadering van de KNVB.