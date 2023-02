Reanimatie van een ouderwetse speelstijl: Cressy als pleitbezorger van de service-volley

Maxime Cressy in zijn partij tegen Tim van Rijthoven die hij als service-volley-specialist zou winnen. Beeld Jiri Buller

Het patroon van Maxime Cressy is even eenzijdig als voorspelbaar. Zodra de 2.01 meter lange tennisser geserveerd heeft, rent hij naar voren. Als het Tim van Rijthoven al lukt om de kanonslagen terug te slaan, staat Cressy bij het net om de bal met een volley af te maken.

De 25-jarige Amerikaan, die in Frankrijk werd geboren, is op een eenzame missie in de tennissport. Terwijl het ouderwetse service-volley met uitsterven wordt bedreigd, probeert hij als de laatste der mohikanen de uit de mode geraakte speelstijl nieuw leven in te blazen. ‘Ik zie het als mijn opdracht om ervoor te zorgen dat de meeste spelers deze speelstijl over vijf of tien jaar weer hanteren’, zegt de nummer veertig van de wereld na zijn overwinning in de eerste ronde op Van Rijthoven (6-3, 6-7, 6-3).

Wie Cressy op de ABN Amro ziet spelen, wordt gevoelsmatig teruggeworpen naar de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Naar de gloriedagen van de service-volley. Met spelers als John McEnroe, Pete Sampras, Boris Becker en Richard Krajicek (tegenwoordig toernooidirecteur in Rotterdam) als het levende bewijs. Zij domineerden de sport met hun aanvallende spel, vooral op het snelle gras. Cressy: ‘Krajicek was de eerste service-volley-speler naar wie ik keek, voordat ik het zelf ging doen.’

Tragere banen

Het was de periode voordat de banen over het algemeen trager werden, ook op Wimbledon. De All England Club veranderde zo'n twintig jaar geleden de samenstelling van het gras waardoor de bal hoger op stuiterde. Daarnaast verbeterde de kwaliteit van de rackets en de snaren. Spelers kregen meer controle over hun slagen en konden de bal makkelijker langs de tennisser aan het net slaan.

‘Een gebrek aan vertrouwen houdt de meeste spelers tegen om service-volley te spelen’, zegt Cressy. ‘Ze denken dat ze het niet kunnen en blijven in hun comfortzone op de baseline. Ze slaan liever een vertrouwde forehand of backhand, omdat ze bang zijn om een lage volley te spelen of gepasseerd te worden aan het net.’

Op de indoor hardcourtbaan in Rotterdam Ahoy is daar bij Cressy geen sprake van. Na elke opslag spoedt hij zich naar het net. De zonderling is ervan overtuigd dat hij met zijn manier van spelen de nummer één van de wereld kan worden. Zonder concessies te doen - ook niet op het trage gravel. ‘De laatste keer dat ik na mijn service op de baseline ben blijven staan, was ik 13.’

Het was een belofte die Cressy zichzelf als junior deed: hij vond het zo leuk om service-volley te spelen dat hij besloot om de rest van zijn carrière zo te tennissen. Daarbij vormt zijn vernietigende opslag de basis voor zijn onorthodoxe spel. ‘Ik heb dit eigenlijk nog nooit meegemaakt’, zegt Van Rijthoven na zijn nederlaag over de service van de Frans-Amerikaanse tennisser.

Services nagenoeg even hard

Waar de meeste spelers de tweede service gemiddeld 20 kilometer per uur zachter slaan dan de eerste opslag, maakt het bij Cressy geen verschil. Hij slaat als het ware twee keer een eerste service. Nagenoeg even hard, rond de 210 kilometer per uur, en even dicht tegen de lijn aan. In de eerste set verliest hij slechts één punt in zijn eigen servicegames. ‘Dit type spel is tegenwoordig alleen mogelijk als je zo goed serveert als hij’, aldus Van Rijthoven.

Zelf beschikt de nummer 110 van de wereld, die vorig jaar verrassend het ATP-toernooi van Rosmalen won en via een wildcard in Rotterdam werd toegelaten, met zijn opslag ook over een verwoestend wapen. Toch denkt hij niet dat het aloude service-volley hem zou liggen. ‘Ik durf best risico in mijn spel te leggen, maar denk niet dat mijn service goed genoeg is om het hele jaar door succes te hebben met deze manier van spelen.’

Terwijl Cressy door de jaren heen met enige regelmaat te horen kreeg dat service-volley iets uit een ver verleden was, liet hij zich niet van zijn stuk brengen. Onverschrokken sleutelde hij aan zijn favoriete spelvorm, op zoek naar de juiste opslagpatronen. Vaak slaat hij de service naar buiten, zodat de return in de zone komt waar kan volleyen, mocht de tegenstander de bal al terugkrijgen.

Zodra hij naar voren rent, neemt zijn instinct het over. ‘Dan heb ik geen plan en doe ik wat in mij opkomt’, aldus Cressy, die tijdens zijn servicegames met een 10 gram zwaarder racket (290 gram) speelt dan tijdens zijn returngames (280). ‘Ik sla veel meer volleys in mijn servicegames en vind het fijner om in de returngames vanaf de baseline met een lichter racket te spelen.’

Ook de langzamer geworden banen - om langere rally’s te krijgen - hebben Cressy, die de punten juist zo kort mogelijk wil houden, niet van zijn geloof gebracht. Het is de reden dat hij op zijn tweede service ook ‘all in’ gaat. Zonder angst en omdat hij er plezier aan service-volley beleeft. ‘Het is een manier van spelen die bij mij past.’