Realitycheck voor Verstappen na uitvalbeurt in Australië: mysteries van auto moeten er snel uit voor titelprolongatie

Rokende RB18 van Max Verstappen bij de Grand Prix van Australië. Beeld REUTERS

‘Ik weet niet wat ik er van moet maken op dit moment, maar er is veel werk aan de winkel’, zo vatte Verstappen zijn weekeinde samen voor de camera van Viaplay. Op tweederde van de race ging het voor hem mis. Hij rook een benzinegeur en zijn motor begon opeens te stotteren. Verstappen zette direct zijn auto stil en stuurde een marshall met brandblusser naar de achterkant, waar vlammen te zien waren. Vervolgens liep hij teleurgesteld weg.

Na de pechvrije race in Saoedi-Arabië twee weken eerder die hij won, kwam in Australië voor Verstappen de realitycheck: er moeten snel veel zaken veranderen om mee te doen in de titelstrijd. Hoofdzorg is de techniek in zijn auto. Sinds 2019 rijdt Verstappen met een Honda-motor. Het Japanse automerk verliet eind vorig jaar de Formule 1, maar bouwde nog wel Verstappens huidige motor. In de zestig races die Verstappen voor dit seizoen reed met Japanse aandrijving viel hij slechts tweemaal uit door een technisch euvel, net zo vaak als in de drie races in 2022.

Het suggereert betrouwbaarheidsproblemen rond de krachtbron, die voor dit seizoen aanzienlijk is vernieuwd. In Melbourne viel Verstappen uit door een brandstoflek, zo was de eerste analyse van Red Bull. Bij de openingsrace in Bahrein vielen Verstappen en zijn teamgenoot Pérez eveneens uit door problemen met de brandstoftoevoer. De twee andere auto’s met Honda-motoren – die van Alpha Tauri – kampen ook met de nodige malheur. Yuki Tsunoda wisselde in Australië alweer naar zijn derde krachtbron van het seizoen.

Verder is Verstappen allesbehalve tevreden over de auto zelf. In Australië zei hij na de kwalificatie dat hij ‘geen enkele ronde’ comfortabel had gereden op het Albert Park-circuit. Zijn auto blijkt uiterst lastig af te stellen, waardoor hij de balans mist die cruciaal is om op de limiet te rijden of bijvoorbeeld een bocht vol aan te vliegen.

Vastklampen aan voorbeelden uit het verleden

Desalniettemin kwalificeerde hij zich zaterdag in z'n grillige RB18 als tweede, wat aantoont dat er veel potentie en pure snelheid in zijn auto én krachtbron zit. Hij heeft daar alleen weinig aan als hij zonder punten de circuits verlaat.

Verstappen verloor in drie GP’s al zeker 36 punten; bij zijn uitvalbeurten reed hij onbedreigd af op minimaal de tweede plaats. Hij staat nu zesde in de WK-stand, liefst 46 punten achter kampioenschapsleider Charles Leclerc. In het titelgevecht vorig jaar tussen Verstappen en Lewis Hamilton was het verschil geen moment zo groot. Dat duel leerde Verstappen ook dat ieder verprutst WK-punt aan het einde van de rit fataal kan zijn.

Hij zal zich moeten vastklampen aan voorbeelden uit het verleden. Mika Häkkinen begon in 1999 net als Verstappen met twee uitvalbeurten en een zege aan het seizoen. De Fin werd uiteindelijk alsnog wereldkampioen. Daar komt bij dat Verstappen zeven races meer heeft dan Häkkinen om zijn achterstand weg te poetsen (23 GP’s in 2022 tegenover 16 in 1999).

Kanttekening is wel dat er in 1999 geen enkele coureur constant punten sprokkelde, waardoor Häkkinen zijn valse start kon herstellen. Dat lijkt dit jaar anders. Ferrari-coureur Charles Leclerc toonde zich in Australië andermaal foutloos. Al het euvel van Verstappen heeft Leclerc niet: zijn auto oogt snel, stabiel en betrouwbaar.

Mysteries in de bolide zien te ontrafelen

Voordat hij in Melbourne uitviel, kon Verstappen het zijn leeftijdsgenoot uit Monaco geen moment moeilijk maken. Moeiteloos en ongenaakbaar reed Leclerc weg van de Nederlander. En passant noteerde hij voor het eerst in zijn loopbaan een zeldzame grand slam: hij startte van poleposition, reed alle ronden aan de leiding, won de wedstrijd en noteerde de snelste ronde.

Voor de volgende race trekt de Formule 1 naar het Italiaanse Imola. Bij die eerste GP in F1-bakermat Europa voeren renstallen traditiegetrouw tal van verbeteringen door aan hun auto’s. Zo is bekend dat Verstappens auto daar kilo’s lichter zal zijn, wat tijdswinst oplevert.

Voor Verstappen is het in ieder geval cruciaal dat de ‘updates’ werken zoals bedacht. Hetzelfde geldt voor de oplossingen die zijn motortechnici dan hebben bedacht voor de betrouwbaarheidsproblemen.

Vriend en vijand twijfelen er niet aan dat Verstappen met zijn RB18 een in potentie kampioenswaardige auto bezit. Red Bull moet alleen wel spoedig de mysteries in de bolide zien te ontrafelen. Anders dreigt er voor Verstappen een seizoen zoals hij ze voor zijn kampioensjaar vaak beleefde: voor de zomer is de wereldtitel dan zo goed als uit zicht.