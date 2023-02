Real wint tussen neus en lippen door WK voor clubs waar Fifa zulke grote plannen mee heeft

In een regen van gouden confetti neemt Real Madrid de beker in ontvangst. Beeld AFP

Van Benzema ging de bal naar Valverde en weer terug, en in één beweging door naar Vinicius: 1-0. Het samenspel was een van de momenten waarop Real Madrid even zijn klasse liet zien in het Stade Moulay Abdallah. Nog mooier was misschien nog wel het voorzetje met buitenkant rechts van Vinicius, precies in de loop van Benzema, die de 3-1 in het dak van het doel schoot.

Een paar keer hoefde Real Madrid maar aan te zetten, het was meer dan genoeg om zaterdag wereldkampioen bij de clubteams te worden. De ploeg kon in de finale tussendoor de teugels laten vieren en Al-Hilal, de Saoedische club die verrassend het Braziliaanse Flamengo had uitgeschakeld, drie keer laten scoren. Zo werd het in Rabat 5-3 en pakte Real voor de vijfde keer de Fifa Club World Cup.

Qua uitslag leek het een echte wedstrijd, maar meer dan een trainingspartijtje voor de winnaar van de Champions League was het niet. Zo’n wedstrijd waarin Karim Benzema prima na een uur al gewisseld kan worden, omdat hij straks weer echt aan de bak moet in de Spaanse competitie en in Europa tegen Liverpool.

WK met 32 clubs

Dat kan zo niet langer, vindt Fifa-president Gianni Infantino. Hij werkt al jaren aan plannen om het WK clubteams, dat sinds 2000 bestaat, uit te breiden en belangrijker te maken. Mede door corona gingen die plannen niet door, maar tijdens het WK in Qatar kondigde hij plotseling aan dat het vanaf 2025 gaat gebeuren: dan moet voor het eerst een WK met 32 clubs gehouden worden. ‘Het WK voor clubs zal lijken op het WK voor landen’, beloofde de Fifa-voorzitter. Net als dat toernooi zou het elke vier jaar georganiseerd moeten worden.

Het was een klassieke Infantino-actie, waar een groot deel van de voetbalwereld – zeker in Europa - helemaal niet op zit te wachten. En een die vooral vragen oproept. Zoals: wie gaan er precies meedoen? En wanneer wordt het gehouden? Het zijn cruciale vragen, want de voetbalkalender is al overvol. Maar niemand weet het antwoord nog.

Karim Benzema viert de 3-1. Beeld REUTERS

Het belang van de Fifa is duidelijk: nieuwe interessante toernooien zorgen voor meer inkomsten. Het WK voor landen levert de organisatie iedere vier jaar miljarden op, in de tussenliggende jaren komt er weinig binnen. Voor het toernooi in Qatar eind vorig jaar stonden de tv-zenders nog in de rij, nu was de finale in Marokko gratis te zien op Fifa+, het eigen onlinekanaal van de wereldvoetbalbond.

Als Infantino iets wil, krijgt hij wel vaker zijn zin. Dit toernooi in Marokko – met slechts zeven deelnemers - is er een voorbeeld van. Lang was er geen datum voor omdat het WK in Qatar in de weg zat. In december liet hij opeens weten dat het in februari in Marokko gehouden zou worden. Tot woede van de Spaanse Liga, die al wedstrijden had gepland, maar Real Madrid toch liet gaan.

Toernooi van een maand

Een WK met 32 clubs wordt lastiger, ook al doet de Fifa-baas alsof de zaak al beklonken is. Zo’n toernooi duurt ongeveer een maand en dat betekent dat andere wedstrijden moeten wijken. In het jaar 2025 zou het botsen met de Copa América, de Gold Cup voor Midden - en Noord-Amerika en de Caribische landen en ook de Nations League van de Uefa.

Tussen Uefa-voorzitter Aleksandr Ceferin en Infantino liep de spanning in 2018 al hoog op over de Fifa-ambities, de twee spraken een jaar niet met elkaar. De baas van de wereldvoetbalbond wilde toen een financiële deal ter waarde van 25 miljard dollar sluiten, een groter club-WK was daar onderdeel van. ‘Ik kan niet accepteren dat mensen die verblind zijn door het najagen van winst overwegen om de ziel van voetbaltoernooien te verkopen aan schimmige private fondsen’, zei Ceferin toen.

Het grootste verzet komt nu van de clubs. De Europese Club Associatie (ECA), waarin de 220 belangrijkste clubs zitten, stemde in december niet in met het plan. Infantino kreeg daarna de Fifa-raad wel achter zich, maar zonder steun van de clubs kan hij in de praktijk weinig. Ook omdat ze een drukmiddel hebben: eind dit jaar liep de overeenkomst over het uitlenen van spelers aan nationale teams af. De vraag is of en wanneer die er wel komt en of het uitgebreide club-WK er deel van uitmaakt.

Na de finale in Rabat ging er natuurlijk gouden confetti de lucht in. Infantino reikte de wereldbeker uit, Benzema liep er glunderend mee rond over het veld. Luka Modric gaf er zelfs een kusje op. Even verderop sprak het gezicht van coach Carlo Ancelotti boekdelen. Nog routineuzer dan anders zei hij dat dit een heel belangrijke wedstrijd was. ‘Ik denk dat deze titel ook een stimulans kan zijn voor de rest van het seizoen.’ Als het echt belangrijk wordt.