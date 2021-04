Real weet ouderdom beter te maskeren dan Liverpool

Real Madrid speler Marco Asensio scoort het tweede doelpunt tijdens de eerste kwartfinale van de UEFA Champgions League tussen Real Madrid and FC Liverpool. Beeld UEFA via Getty Images

Een werkelijk fabuleuze pass van Toni Kroos, op dankbare wijze afgerond door Vinicius, leidde in feite tot de ontmanteling van Liverpool in de kwartfinales van de Champions League. Althans, tot de rust. Daarna herstelde Liverpool zich redelijk, zodat het zich nog enigszins kansrijk mag wanen bij de return, volgende week.

Real Madrid - Liverpool, de eerste kwartfinale, was de strijd tussen twee grootgrutters van de belangrijkste Europese beker; dertien voor Real, zes voor Liverpool. Ze waren ook heersers in de laatste jaren, met samen zes finaleplaatsen sinds 2014. Ze zijn alleen niet meer zo goed als een tijdje geleden, door blessures, ‘ouderdom’ en mogelijk een vorm van verzadiging. Alleen: waar Real de ouderdomsrimpels aardig weet te maskeren, oogt Liverpool opeens als een oudje, dinsdag strompelend over het veld, verzonken in nostalgie uit recente jaren.

Real Madrid hoefde dinsdag in stadion Alfredo di Stéfano niet eens zijn beste niveau te halen om Liverpool in de eerste helft op ruime achterstand te zetten, 2-0. Het ensemble van wat oudere topvoetballers deklasseerde het andere topelftal, waarvan de ontbinding zich sneller voltrekt dan de weg omhoog liep. Kroos, Casemiro en Modric, het gelouterde middenveld, was oneindig veel beter dan de linie bij de Engelsen, met Fabinho, aanvoerder Wijnaldum en de al voor rust gewisselde Keita.

Onherkenbaar

Om niet te spreken over de defensie. De centrumverdedigers Kabak en Phillips of de onherkenbare rechtsachter Alexander-Arnold, het was vreselijk met die Engelse verdediging. Al die foute passes, de blunders. Ach, heel Liverpool is mede door blessures geen schim meer van het elftal dat even heerste over Europa, dat de finale van Real verloor in 2018 en de eindstrijd tegen Tottenham won in 2019.

Kroon op het werk van trainer Jürgen Klopp was het landskampioenschap van 2020, de eerste titel in dertig jaar. Natuurlijk, in zekere zin begon de neergang met de blessure van centrale verdediger Virgil van Dijk, die op 17 oktober zijn knieband scheurde door een onbesuisde actie van doelman Pickford van Everton. Toen stonden de stadgenoten nog samen bovenaan in de competitie. Daarna trad een ongekend verval in, dat in de groep met Ajax tot dinsdag nog geen gevolgen had in Europa. In de Premier League duikelde Liverpool naar de zevende plaats. De club is in 2021 nog zonder thuiszege en ver verwijderd van deelname aan de Champions League volgend seizoen.

Al die ontbrekende centrale verdedigers. Van Dijk, Gomez en Matip, het is even te veel. Aanvoerder Henderson, ook gekwetst. Ook bij Real deed het centrum niet mee, maar de vervangers van Ramos en Varane kregen veel minder te doen tegen het tempoloze spel van Liverpool, dat ongekend veel balverlies leed.

Schitterend was de 1-0, om de pass en om de afronding. Kroos legde de bal over veertig meter weg, de Braziliaanse dribbelaar Vinicius nam aan op de borst, sprintte voor Phillips langs en schoof de bal beheerst in. Ook bij de 2-0 was de pass van Kroos. Wat Alexander-Arnold wilde met zijn kopbal is onduidelijk, maar Asensio onderschepte de bal en scoorde behendig.

Licht herstel

Een afgang leek aanstaande en het lichte herstel van Liverpool na rust kwam in zekere zin onverwacht, al kon het spel nooit tippen aan de beste periodes in de afgelopen seizoenen. De 2-1 van Salah was wel cruciaal, om kansrijk te blijven. De Egyptenaar kon de bal van dichtbij inschieten na een ren van Wijnaldum en een mislukte poging van Jota. Even later was het verschil weer twee, opnieuw door Vinicius, met zijn 20 jaar de benjamin van de ploeg, met een schuiver, na een passje van die andere oude grootmeester, de 35-jarige Modric. Doelman Allison had de bal kunnen houden.

In de andere kwartfinale won Manchester City thuis met 2-1 van Borussia Dortmund. City leidde lang door een doelpunt van De Bruyne, waarna een doelpunt van de Duitsers onterecht werd afgekeurd door scheidsrechter Hategan, toch bijzonder in tijden van de VAR. Bellingham was eerder bij de bal dan doelman Ederson, maar de Roemeen floot al voor een overtreding voordat Bellingham de bal in het lege doel tikte, in plaats van te wachten en zich te kunnen beroepen op de videoarbiter, die eerder wel een rol speelde door een toegekende strafschop voor City te laten annuleren. Dortmund maakte in de slotfase de verdiende gelijkmaker, toen de Noor Haaland de bal prachtig doorspeelde op routinier Reus. Toch won City, dankzij Foden, na weer fraai werk van De Bruyne.