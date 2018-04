Real met de hakken over de sloot door naar halve finale Champions League na spektakelstuk tegen Juventus

Het leek alsof de Italianen ook genoegdoening wilden voor hun gemiste WK

Het leek alsof de Italianen ook genoegdoening wilden voor hun gemiste WK, alsof ze de 40-jarige doelman Buffon een mooi afscheid als doelman willen bezorgen. En dan was daar spits Mandzukic, vorige week reserve omdat de nu geschorste Dybala nog speelde. Woensdag was hij al voor rust twee keer succesvol met het hoofd. Eerst al in de tweede minuut, na een snelle aanval via Douglas Costa, de voorzet van Khedira en de kopbal bij de tweede paal.



Mandzukic speelde een beetje vanaf links, wat hij ook vorig seizoen met succes deed. Hij had bij zijn luchtduels vooral te maken met rechtsachter Carvajal, de minste kopper bij Real in defensief opzicht. De belangrijkste verdediger, Ramos, ontbrak ook door een schorsing. Natuurlijk balanceerde Juventus voortdurend op de rand van de sportieve afgrond, want één doelpunt van Real was vrijwel zeker te veel van het goede. Maar tussen dat balanceren door werd het 0-1, 0-2, 0-3. Het niet voor mogelijk gehouden scenario voltrok zich, toen Douglas Costa de bal van rechts voorzette met links. Doelman Navas liet de bal los, waarna Matuidi van dichtbij scoorde.



Alleen al het loopje van doelman Buffon, dat loopje van waanzinnige blijdschap, was het aanzien waard. Allebei de ploegen kregen kansen in deze memorabele wedstrijd, van de kopbal van Varane in de eerste helft tegen de lat, tot tal van schoten. Ronaldo was eens ongelukkig, voor de gelegenheid. Hij vroeg voortdurend om kaarten en was ronduit vervelend, met hoofdschudden, gebaren.



Nog één doelpunt had Juventus nodig. Het had best gekund. Eén doelpunt had Real nodig. Real drukte, wilde scoren, wilde de verlenging vermijden. Het was zo spannend als voetbal kan zijn, op van die doldwaze avonden, als de kansen door elkaar dwarrelen in een grote trommel en de voorzienigheid regeert. En toen scoorde Ronaldo, uit de door Juventus beweende strafschop.