Real Madrid wint op bezoek bij Bayern in schitterend affiche met belabberde uitvoering

Navas is de zwakste schakel in het elftal van de bekerhouder. Real flirtte al een paar keer openlijk met De Gea van Manchester United. De doelman aan de andere kant, Neuers vervanger Ulreich, maakte een zwakke indruk bij de 1-1 van Marcelo, een overigens mooi schot van even buiten het strafschopgebied, toen de defensie van Bayern was afgeleid door de dreiging van Ronaldo om de bal net als tegen Juventus om te halen. Marcelo's schot was onbereikbaar voor Ulreich, die vreemd genoeg zijn armen niet eens strekte, om een ultieme poging te doen de bal te raken.



Bayern, met Thomas Müller bijna onherkenbaar slecht, kreeg best aardige kansen, maar was onzeker bij ongeveer elke pass. Al die fouten, het ontbreken van durf, het maakte van de wedstrijd een sloom gebeuren zonder samenhang, met tal van rare valpartijen en blessures. Ook de Nederlandse scheidsrechter Kuipers mocht zich geen uitblinker noemen. Hij gaat mee in de beweging om de gele kaart vooral in de borstzak te houden, ook bij forse overtredingen.



Bayern ging na de 1-2 op jacht naar de gelijkmaker, voor zover van een jacht sprake was. Het is de vraag of Robben volgende week is hersteld voor de wedstrijd in Madrid, de stad die hij in 2009 verruilde voor München. Bayern, dat in twee recente seizoenen ook is uitgeschakeld door Real, hoeft zich nog niet helemaal kansloos te wanen, volgende week in Bernabéu, zeker als het herinneringen ophaalt aan de bijna-stunt van Juventus, eerder deze maand. In de Champions League kan het spektakel zich elk moment aandienen.