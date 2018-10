Real Madrid stuurt volgens verwachting Lopetegui weg

Een dag na het vernederende verlies tegen aartsrivaal Barcelona in Camp Nou (5-1), heeft Real Madrid trainer Julen Lopetegui ontslagen. De voormalige bondscoach was pas vier maanden in functie bij de Koninklijke.

Lopetegui zondag tijdens de wedstrijd tegen Barcelona. Beeld REUTERS

Het ontslag viel te verwachten, na de nekslag in Barcelona. Het was de vierde keer in korte tijd dat Lopetegui moest toezien hoe zijn ploeg werd verslagen.

Het ontslag betekent dat de 52-jarige trainer in amper vijf maanden twee keer uit zijn functie is ontheven. In juni, een dag voor het WK in Rusland, moest hij ook vertrekken als bondscoach van Spanje. Lopetegui had toen een akkoord gesloten met Real Madrid om de vertrokken Zinedine Zidane op te volgen, zonder de bond hierover in te lichten. Het vertrek van Lopetegui verstoorde de voorbereiding van het nationale elftal in Rusland.

Lopetegui heeft nog een laatste knuffel voor de gewisselde Braziliaan Marcelo tijdens het duel in Barcelona. Beeld AFP

Mogelijke opvolgers

Bij Real kon de voormalige keeper Lopetegui niet overtuigen. Sinds een overwinning op Espanyol eind september slaagde hij er maar niet in zijn ploeg aan de praat te krijgen. Tegen de andere rivaal, Atlético Madrid, moest hij in deze periode genoegen nemen met een gelijkspel.

Al weken doen namen van mogelijke opvolgers de ronde. Een van de grote favorieten is de Italiaan Antonio Conte, die eerder Chelsea, het nationale elftal van Italië en Juventus trainde. Ook Manchester United-trainer José Mourinho, die onder vuur ligt vanwege slechte prestaties van zijn ploeg, wordt genoemd als kandidaat.

Louis van Gaal, twee keer eerder trainer van Barcelona, stond zondag niet afwijzend tegenover een baan bij Real Madrid. Van Gaal, die als laatste baan Manchester United onder zijn hoede had, zei echter tegenover Ziggo Sport niet te geloven dat Real hem zou benaderen.