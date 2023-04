Real Madrid schakelt wederom Engels team uit, Chelsea ditmaal

Real-aanvaller Rodrygo beslist het duel door de 0-2 binnen te tikken. Beeld AFP

Na een klein uur viel de beslissing in het treffen tussen de twee voorbije kampioenen van Europa, toen Rodrygo een snelle tegenaanval van de Koninklijke simpel afrondde. De treffer was geheel tegen de verhoudingen in. In het eerste uur hadden de Londenaren, die elfde staan in de Premier League, drie grote kansen gehad: twee voor N’Golo Kanté en eentje voor Marc Cucurella. De openingstreffer was echter een mentale dreun voor de gastheren. Tien minuten voor tijd verdubbelde de Braziliaans rechtsbuiten de voorsprong.

De identiteit van de kansenmissers legde meteen het probleem van Chelsea bloot: het gebrek aan doelpuntenmakers. Onder leiding van de Amerikaanse eigenaar Todd Boehly zijn er honderden miljoenen uitgegeven, maar een echte spits behoorde niet tot de aankopen. Op papier liep Kaj Havertz rond als een nummer negen, maar hij is een valse spits, geen type-Drogba, de Ivoriaan die nog steeds aanbeden wordt in West-Londen. Hoe lachwekkend was de voorspelling, een week geleden, dat zijn Chelsea met 0-3 zou gaan winnen in Madrid.

Een wonder had het team van Frank Lampard nodig, een herhaling van vorige seizoen toen het in Madrid op een 0-3 voorsprong was gekomen na een 1-3 verlies in de heenwedstrijd. Real kwam toen terug tot 2-3, en maakte vervolgens ook een einde aan de Champions League-dromen van Manchester City en, in de finale, Liverpool. Daarmee heeft de ervaren ploeg van de sluwe coach Carlo Ancelotti, een oude bekende van Chelsea, zich ontwikkeld tot continentaal bastion tegen Engelse dominantie, de heerschappij van de Premier League-rijkdom.

Gênante vertoning

Gezien de belabberde vorm van Chelsea en de crisissfeer op Stamford Bridge was de titelhouder als grote favoriet naar Londen gekomen. Afgelopen zaterdag, na de thuisnederlaag tegen Brighton, was Boehly nog verbaal aangevallen door boze Chelsea-fans. De Amerikaan was naar de kleedkamer gekomen om de spelers ervan te verwittigen dat hij vanaf de eretribune een gênante vertoning had gezien. De kans is groot dat de club die hij voor 5 miljard euro had gekocht komend seizoen helemaal geen Europees voetbal speelt.

Maar Europese avonden zijn speciaal in het knusse stadion. Chelsea speelde prima en vooral op rechts was Reece James een voortdurend gevaar. Het was dan ook zijn voorzet die in de tiende minuut leidde tot de eerste kans van Kanté. Real speelde slordig. Binnen tien minuten tijd verspeelde Luka Modric twee keer de bal, hetgeen niet vaak voorkomt. Maar de Madrilenen beginnen wel vaker traag. Op Anfield was Real in de vorige ronde snel 2-0 achter gekomen om vervolgens toch met 2-5 te winnen. Wedstrijdmanagement, heet dat.

Vlam in de pan

Gaandeweg de eerste helft kwam Real er soms gevaarlijk uit, al speelde de gevreesde Karim Benzema slechts een bijrol. Het was Rodrygo die de buitenkant van de paal raakte en Kepa die een schot van de vrijgelaten Modric uit het doel hield. Op slag van rust kreeg Chelsea weer een dot van een kans. Wederom kwam het gevaar van James, maar ditmaal was het vleugelverdediger Cucurella die miste tegen zijn landgenoten. Tijdens de rust trachtte Ancelotti defensieve zekerheid te creëren door oud-Chelsea verdediger Tony Rudiger als slot op de deur in te brengen.

Zeven minuten na de onderbreking had Kanté de 1-0 op zijn schoenen, maar de Fransman schoot de bal naast. Kort daarop sloeg de vlam in de pan, toen de Braziliaanse Real-verdediger Éder Militão volgens alles wat blauw was een tweede gele kaart had moeten krijgen na een lichte overtreding op de doorbroken Trevoh Chabolah, maar de Italiaanse scheidsrechter hield Real compleet. Net toen de gemoederen verhit dreigen te raken, sloeg Real keihard toe.

Met Raheem Sterling, Joao Felix en Moedryk, en met de moed der wanhoop, bracht Lampard drie aanvallers in het veld. Bijna plagend haalde zijn collega-coach de superspits Benzema naar de bank. Een wanhoopsoffensief bleef uit, al verscheen Moedryk bij een 0-2 achterstand alleen voor Thibaut Courtois. De Oekraïner, die eerder in deze Europese competitie als Shakthar Donetsk-speler grote indruk had gemaakt in het Bernabeu, schoot naast, wat symbolisch was voor de kommer en kwel bij Boehly’s Blues.