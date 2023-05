Real Madrid en Manchester City in evenwicht in eerste halve finale Champions League: 1-1

Thibaut Courtois, keeper van Real Madrid, kon een doelpunt van Kevin De Bruyne niet tegenhouden. Beeld AP

Officieel was deze ontmoeting een halve finale, maar het voelde als een vervroegde finale van deze editie van de Champions League. Real Madrid tegen Manchester City is het duel tussen de twee beste spitsen van de wereld - Karim Benzema en de 13 jaar jongere Erling Haaland - en tussen de beste middenvelders: Luka Modric en Kevin de Bruyne. En tussen de meest succesvolle managers: Carlo Ancelotti en Pep Guardiola. Voor laatstgenoemde gaat het om de zoveelste poging om met de Engelse topploeg eindelijk de beker met de grote oren te winnen.

Neem geen revanche, zo had Guardiola zijn spelers voor de wedstrijd in het Bernabeu voorgehouden. Vergeet, zo smeekte de Catalaan, het drama van een klein jaar geleden toen zijn ploeg zich al in de finale waande, ware het niet dat Rodrygo met twee treffers in blessuretijd een verlenging afdwong. Daarin werd de nekslag uitgedeeld door Benzema die de koninklijken vanaf de elf meter naar Parijs schoot, waar het Liverpool zou verslaan. Guardiola had indertijd geen woorden tot zijn beschikking om de teleurstelling te beschrijven.

Met opgeheven hoofd waren de Citizens naar de warme, bedrukte hoofdstad van Spanje gekomen. Vanaf de aftrap domineerde City, al maanden ongeslagen, de wedstrijd tegen de veertienvoudig Europees kampioen. De sluwe Madrilenen wachtten rustig af, terwijl de in rood en zwart gestoken gasten de bal rond speelden, zoekend naar een opening. Vanaf de tribunes klonk hels gefluit. Deels om de gasten te intimideren, maar misschien zat er ook een element van frustratie in. Niet vaak ziet het Madrileense publiek dat de eigen ploeg op de counter speelt.

Het overwicht, evenwel, leidde amper tot kansen. Een schot van Rodri, dat was het. Dezelfde Rodri, spelend in zijn geboortestad, gaf Real vervolgens onbedoeld de eerste kans toen hij te laconiek uitverdedigde. Het was Ruben Dias die nipt voorkwam dat de loerende Benzema de score kon openen. Even later was het wel raak. Na een lange rush leverde de Franse-Angolees Eduardo Camavinga de bal af bij Vinicius Jr. Vanaf de rand van de halve cirkel schoot de tot dan toe onzichtbare Braziliaan de bal onhoudbaar achter zijn landgenoot Ederson.

Even was City van slag, maar al snel ging het door met het rondspelen van de bal. Kort voor rust haalde Real Madrid nog een ander wapen tevoorschijn: pure agressie. Tony Kroos ontsnapte aan rood na een hoge, roekeloze schop richting Ilkay Gundogan. Ook Dani Carvalja mocht de Portugese scheidsrechter Artur Dias dankbaar zijn voor diens tolerantie. Nadat twee tackles op Jack Grealish en een schop naar Gundogan onbestraft waren gebleven gaf hij Grealish zo’n harde bodycheck dat deze tegen de reclameborden kletterde. Zelfs geen geel voor de verdediger.

Rollen omgedraaid

De openingstreffer en het harde spel zetten de toon voor een tweede helft waarin Real op zoek ging naar de tweede treffer. Maar nu waren de rollen omgedraaid. Op tweederde van de wedstrijd kreeg City de beloning voor de durf die het in het hol van de leeuw had getoond. Grealish dribbelde richting de zestien, gaf de bal aan Gundogan die De Bruyne al draaiend in stelling bracht. Op ongeveer dezelfde plek kopieerde de Vlaamse meester Vinicius Jr door zijn landgenoot Thibaut Courtois met een hard, geplaatst schot te passeren.

Langs de lijn was de andere zo kalme Ancelotti woedend op de arbitrage, want hij had in de aanloop naar de gelijkmaker gezien dat de bal uit was geweest. De Italiaan, die in Istanboel zijn vijfde Champions League-trofee hoopt te winnen, kreeg geel voor zijn recalcitrantie. City was erin geslaagd om het stadion stil te krijgen. Veel kansen kwamen er niet meer. Zowel Haaland als Benzema speelden een bijrol in deze klassieker.

Kort voor het einde was Real dichtbij een goal toen Aurélien Tchouaméni de kans kreeg om uit te halen, maar dit keer kon Ederson wel redding brengen. Manchester City is na het gelijkspel licht favoriet bij de return, maar tegen Real zegt dat niets, weet het team van Guardiola uit eigen ervaring.