Real Madrid eerste Champions League-finalist, met dank aan blunder Bayern-doelman

Het is bij Bayern Neuer voor en Neuer na, Ulreich komt normaliter niet in het stuk voor en speelt nu opeens op het hoogste niveau, onder andere spanning dan in de Bundesliga, waarin Bayern een klasse apart is en een fout niet meteen fataal. Dat het ging zoals het ging, is op zich ook wel weer mooi. Blijkbaar zijn de selecties van de absolute topclubs nog niet breed genoeg, in kwalitatieve zin.



Trouwens, zijn ploeggenoten mochten zich de uitschakeling nog meer aantrekken dan Ulreich, want zij, veel meer gelouterd dan de doelman, misten hele reeksen kansen in de twee duels. Op grond van het aantal mogelijkheden had Bayern de finale moeten bereiken, maar de cijfers waren ontluisterend voor de Duitsers: Real scoorde vier keer en Bayern drie keer.



Real Madrid staat een straat achter op Barcelona in de competitie. Real Madrid werd in het bekertoernooi uitgeschakeld door het modale Leganes. Real is in eigen land overvleugeld door Barcelona, maar in Europa heerst Real, al had het dus makkelijk verkeerd kunnen aflopen dinsdag.



Wat de clubs in Spanje kunnen, is voor de Europese tegenstand blijkbaar onmogelijk. Het zat Real ook zeker niet tegen, maar sinds de knock-outfase schakelde het elftal van trainer Zidane Paris SG, Juventus en Bayern München uit, waarmee de finaleplaats in Kiev, op 26 mei tegen Liverpool of AS Roma, in zekere zin ook weer gerechtvaardigd is. Topschutter Ronaldo was twee duels vrijwel onzichtbaar.