Real dankt de dertigers en gaat verder in Champions League (3-1)

Karim Benzema maakt de 3-1 tegen Atalanta, het is zijn 70ste Champions League-goal. Beeld Reuters

Het is niet meer zo’n stevige hand als voorheen, want de sprankeling is wat verdwenen bij de mannen in het wit. Real is een elftal van bewezen klasse, van mannen met een palmares met ontelbare onvergetelijke herinneringen. De as van de ploeg is op leeftijd maar nog altijd goed. Aanvoerder Sergio Ramos, 34, was terug na een blessure. Toni Kroos, 31, en Luka Modric, 35 zelfs, zijn de regelaars en vormgevers op het middenveld. En natuurlijk is daar spits Karim Benzema, 33 jaar, sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo bijna drie seizoenen geleden de belangrijkste aanvaller.

In technisch opzicht is het nog steeds een genot hen te aanschouwen. Zoals ze ballen aannemen, passen en overzicht houden, het blijft uniek. Vergelijk dat eens met jongeling Vinicius, de Braziliaan, die soms heerlijk soleert en dan, in de buurt van het doel, niet meer weet hoe af te ronden. Al leidde Vinicius wel de beslissende 2-0 in, toen Toloi hem na een solo even aantikte en scheidsrechter Makkelie een strafschop gaf, benut door Ramos.

Alleen al de gratie van Modric, de passing van de bijna onderkoeld voetballende Kroos, het charisma en de leiderscapaciteiten van Ramos, wiens baard werkelijk indrukwekkende vormen aanneemt, of de pure klasse van de spits Benzema. Hij was zo lang ondergewaardeerd, doch in bijna alle aspecten van het spel is de Fransman voorbeeldig. Real is niet meteen favoriet voor de toernooizege, maar alleen hun aanwezigheid houdt opties open.

Real is dertienvoudig winnaar van de belangrijkste Europese beker, met een vrij recente, indrukwekkende serie van zeges in 2014, 2016, 2017 en 2018, drie keer met de teruggekeerde Zinedine Zidane als trainer. In de voorgaande twee seizoenen was daar de uitschakeling in de achtste finales door Ajax en Manchester City, dat zich in de andere wedstrijd van dinsdag eenvoudig plaatste door voor de tweede keer te winnen van Borussia Mönchengladbach.

Real speelt wat afwachtend, met weinig diepte in het spel, op de soli van Vinicius na dan. De 1-0 was een cadeau, na 34 minuten, omdat doelman Sportiello de bal verkeerd raakte bij het uitverdedigen. Daarop volgde de knappe, ronduit sierlijke aanname van Modric, de beste voetballer van de wereld in WK-jaar 2018. De Kroaat dreef even op en legde de bal perfect breed voor de 70ste goal van Benzema in de Champions League.

Atalanta Bergamo is de knuffelploeg van vorig seizoen, die in tijden dat de stad hevig was getroffen door corona de kwartfinales bereikte. Het elftal van trainer Gasperini, met Marten de Roon, begon met flair en vertrouwen, in een poging de nederlaag in eigen stadion (0-1) te repareren. Robin Gosens kreeg de eerste kans, maar de 1-0 liet de hoop op een stunt wegvloeien. Aanvaller Luis Muriel maakte nog 2-1, met een schitterende vrije trap. Meteen daarop zorgde invaller Asensio voor 3-1. Alsof Real speelde met Atalanta.