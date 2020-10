Razende start komt Milan Vader duur te staan op WK mountainbike

Na de start gaat mountainbiker Milan Vader even aan de leiding. Beeld BSR Agency

Een kwartier lang mag Milan Vader op de WK mountainbike dromen van de titel. Hij gaat zaterdag in zijn eentje aan de leiding. Maar dan sluit ene Jordan Sarrou bij hem aan. Op een bochtig stuk bergop, slingerend tussen de bomen door, zet de Fransman aan en neemt direct een paar meter voorsprong. Terwijl Sarrou aan de solorit naar zijn verrassende wereldtitel begint, glipt een mooie uitslag Vader steeds verder uit handen.

Hoe anders had hij het voor zich gezien. In de dagen voor de WK had Vader het gevoel dat er iets moois stond te gebeuren. ‘Daar droom ik al de hele week van. Als het gebeurt, dan ga ik helemaal los.’

Het is Vaders tweede WK bij de grote mannen. Vorig jaar viel hij en moest met een scheenbeenblessure afstappen. Dit jaar moest het beter gaan. Finishen alleen is niet genoeg. En dus gaat de 24-jarige Nederlander in het Oostenrijkse Leogang los vanaf de start. ‘Ik snap mensen niet die zeggen dat ze al blij zijn dat ze mogen meedoen. Je moet voor niets anders gaan dan het hoogst mogelijke. Of het lukt, zie je later wel.’

Als Sarrou hem na een kwartier voorbijrijdt, merkt hij hoe zijn razende start erin heeft gehakt. ‘Vandaag was het misschien iets te enthousiast’, zegt hij na afloop. Zijn behendigheid lijdt eronder. Drie keer valt hij. Hij eindigt als 23ste na ruim een uur koers. ‘Het is een parcours waar je volle concentratie nodig hebt om veilig beneden te komen. Ik ben iets te diep gegaan en dan is een foutje snel gemaakt.’

Een week voor de WK had Vader, in het Tsjechische Nove Mesto na Morave, zijn eerste podiumplaats in een wereldbekerwedstrijd behaald. Hij werd er derde. ‘Ik wist wel dat ik goed was, maar dat het zo goed zou zijn, had ik niet verwacht.’ Eerder dit jaar won hij ook een sterk bezette wedstrijd op Alpe d’Huez.

Kneepjes van het vak

In Nederland is het mountainbiken een kleine sport. Dat is niet zo gek, vindt Vader. ‘In Nederland is het nu eenmaal minder leuk mountainbiken dan in Zwitserland.’ Een gebrek aan heuvels en uitdagende parcoursen dreef hemzelf als 17-jarige scholier uit Middelburg weg van huis. Hij verkaste na het behalen van zijn havodiploma naar Sittard. Daar kon hij zich met een groepje mountainbiketalenten helemaal onderdompelen in zijn sport en uren maken op het parcours van Watersley. ‘We waren er fulltime mee bezig. Daar heb ik de kneepjes van het vak geleerd.’

Zijn doel, toen in 2013 al: Tokio 2020. Zijn verhuizing betaalde zich uit. Hij groeide naar de wereldtop toe, werd vorig jaar derde op de EK en hengelde de begeerde olympische nominatie binnen. Als de Spelen deze zomer waren verreden, was hij erbij geweest. Samen met Mathieu van der Poel, die de WK in Leogang liet schieten ten faveure van de voorjaarsklassiekers van deze herfst.

Op het eerste gezicht had het modderige parcours in Leogang wel iets weg van een veldrit, maar de felle stijgingspercentages en lengten van de beklimmingen zouden de fors gebouwde Van der Poel hebben dwarsgezeten. Vader, veel tengerder, was juist in zijn nopjes geweest met de ronde. ‘Het ligt me wel. Het is heel veel klimmen, een beetje een oldskoolrondje.’ Technisch was het niet te ingewikkeld, zwaar zou het wel zijn.

Vader had de dagen voor de WK benut om zijn materiaal af te stemmen op datgene wat hij onder de wielen zou krijgen. ‘Dat gaat echt heel ver, bijna Formule 1-achtig.’ Van bandenkeuze tot de precieze kracht van de vering. Alles werd tot in de puntjes bekeken en afgesteld. Alles leek dik in orde. Maar hij eindigt bijna vierenhalve minuut achter de 27-jarige Sarrou.

Schurter onttroond

Misschien nog wel opvallender dan de winst van Sarrou, die nog nooit een WK-medaille of wereldbekerwedstrijd had gewonnen, was wie de zege misliep: topfavoriet Nino Schurter. De Zwitser is achtvoudig wereldkampioen, hij won de vorige vijf edities op rij. In Leogang eindigde hij als negende, de slechtste WK-uitslag uit zijn loopbaan.

Een paar uur na de wedstrijd is er bij Vader nauwelijks teleurstelling meer te bespeuren. Hij is in een analytische bui en al bezig uit te vogelen wat hij in zijn voorbereiding beter had kunnen doen. Hij houdt daar wel van. ‘De balans zoeken, dat is het mooie van topsport.’ Hij klinkt opgewekt. ‘Ik ga nu een keer op mijn bek, maar daar kan ik alleen maar van leren.’