Raymond van Barneveld direct uitgeschakeld op zijn laatste WK: ‘Dit vergeef ik mezelf nooit meer’

Raymond van Barneveld na zijn verlies. Beeld Getty Images

Na zijn uitschakeling was de ­Nederlander de wanhoop nabij. ‘Dit vergeef ik mijzelf nooit’, zei hij ­tegen RTL7. Hij had nog nooit verloren van Young. ‘Ik speelde niet goed. Ik was helemaal niet vrij in mijn hoofd. Ik dacht ik sterker was, maar ik blijk ook maar een amateur te zijn.’

Ook tijdens de partij maakte Van Barneveld bij ­vlagen een radeloze indruk. Meer dan eens haalde hij hoofdschuddend zijn pijlen uit het bord. Zijn Amerikaanse tegenstander maakte juist een ontspannen indruk. Terwijl Young zijn feestje vierde, dropen Van Barneveld en zijn trouwe aanhang af.

Van Barneveld staat erom ­bekend dat hij altijd kritisch op zichzelf is, maar hij ging nu een stapje verder. ‘Het leven heeft geen zin meer, echt niet’, stelde hij.

Zondag nam hij op Instagram afstand van die zeer donkere woorden. ‘Ik neem nu rust om mezelf weer te vinden. Ik hoop sterker terug te komen als mens, al wordt dat een zware strijd’, schreef hij.

Serieuze voorbereiding

De vroege uitschakeling kwam onverwacht, zeker gezien de serieuze voorbereiding. In de aanloop naar het WK had Van Barneveld donderdag speciaal getraind met zijn oude rivaal Phil Taylor, goed voor zestien wereldtitels. De twee waren jarenlang de kopstukken van de dartssport.

De sessie was op verzoek van Van Barneveld tot stand gekomen. ‘Raymond zei onlangs: het lijkt me mooi als Phil me kan voorbereiden op het WK. En dus zijn we dat gaan regelen’, aldus Jaco van Bodegom. Volgens de manager was zijn pupil ook met hoge verwachtingen aan het toernooi begonnen.

Van Barneveld vast van plan in stijl afscheid te nemen en was niet naar Londen gekomen voor twee of drie rondjes, aldus Van Bodegom. ‘De laatste tijd stond hij echt goed te gooien.’ Zaterdag bleek Van Barneveld niet in staat die vorm mee te nemen naar het WK.

Van Barneveld kondigde begin dit jaar aan dat het WK van 2019-2020 zijn laatste toernooi zou zijn. Na een pijnlijke nederlaag in de Premier League tegen regerend wereldkampioen Michael van ­Gerwen, eind maart in Rotterdam, zei Van Barneveld onmiddellijk te stoppen, maar op dat ­besluit kwam hij snel terug.

Door het spelen van kleine ­toernooien dwong hij plaatsing voor het WK af. In 1998 was Van Barneveld de eerste Nederlandse darter die wereldkampioen werd. 21 jaar geleden versloeg hij Richie Burnett in de finale met 6-5.

CV RAYMOND VAN BARNEVELD 1967 - Geboren in Den Haag 1984 - Eerste winst: de Rotterdam Open. 1995 - Eerste finale The Embassy, het wereldkampioenschap voor de British Darts Organisation (BDO) 1998, 1999, 2003 en 2005 - Wereldkampioen voor de BDO, de dartbond waarbij Van Barneveld is aangesloten 2006 - Verliest laatste BDO-finale, stapt over naar een andere bond, de Professional Darts Corporation (PDC) 2007 - Wereldkampioen PDC door rivaal Phil Taylor te verslaan. 2014 - Eindwinnaar Premier League dankzij onder meer zeges op Taylor en Michael van Gerwen. Raymond van Barneveld wint bovendien tal van andere toernooien, waaronder drie maal het landentoernooi World Cup of Darts samen met Michael van Gerwen. Voordat hij prof werd was hij postbode in Den Haag. Van Barneveld was bijna 25 jaar getrouwd en heeft sinds 12 maanden een nieuwe relatie.

Beeld Noël Loozen