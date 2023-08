Raphael Bouju is gemaakt om door de grens van 10 seconden te sprinten

Sifan Hassan wil olympische drieslag herhalen

Sifan Hassan wil op herhaling. Bij de WK in Boedapest wil ze opnieuw, net als op de Olympische Spelen in Tokio, haar geluk beproeven op drie afstanden. Ze start op de 1.500 meter, 5.000 meter en 10.000 meter.

‘Ik wist eigenlijk niet dat ik al voor de marathon was afgemeld’, zegt ze donderdagmiddag tijdens een online persmoment. Ze zegt het met een lach en of het nu helemaal gemeend is of niet, het onderstreept haar ambities. Ze is niet bang om haar wedstrijdprogramma de komende ruime week helemaal vol te proppen.

En waarom zou ze bang zijn? ‘Ik weet door Tokio hoe het moet. Toen was ik veel minder ervaren. En sowieso zijn de Spelen mentaal heel zwaar. Ik had veel meer aan mijn hoofd. Maar nu ik dat eenmaal gedaan heb, voelt het heel anders. Ik weet nu hoe zwaar het is en heb veel minder stress.’

Eigenlijk heeft de 30-jarige Hassan al alles bereikt in haar carrière. Eerst droomde ze van WK-goud, dat veroverde ze in 2019. Daarna was er de wens olympisch succes te boeken, dat werd in 2021 werkelijkheid met tweemaal goud en eenmaal brons in Tokio. Het laatste op haar verlanglijstje, het winnen van een grote marathon, kon ze afgelopen voorjaar afstrepen met een wonderbaarlijke zege in Londen. ‘Ik heb alles gehaald. Alles wat ik nu haal is extra’, zegt ze. ‘Ik ben niet bang meer voor wat ik doe.’

Op de WK wil ze zichzelf uitdagen, uit liefde voor het hardlopen en ook om medailles te scoren. Ze kan daarbij felle tegenstand verwachten van de Keniaanse Faith Kipyegon, wereldrecordhouder op 1.500 en 5.000 meter en van de Ethiopische Letesenbet Gidey, wereldrecordhouder op de 10.000 meter. Zij zijn de favorieten en dat vindt Hassan wel lekker. ‘Ik hou niet zou van drukte en nu is het rustig voor mij. Net als voor de marathon in Londen let iedereen op andere atleten.’