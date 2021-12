Ranomi Kromowidjojo moet wereldtitel op 50 meter vrij aan Sarah Sjöström laten

Ranomi Kromowidjojo (l) moet genoegen nemen met het zilver op de 50 meter vrij. Beeld AP

Nederlands beste zwemster tikte aan in 23,31 seconden en pakte daarmee het zilver. Ze verloor daarmee haar wereldtitel aan de Zweedse Sarah Sjöström, die goud won in 23,08. Met haar 28ste WK medaille op de kortebaan gaat Kromowidjojo de boeken in als de beste zwemster ter wereld in het niet-olympische 25-meterbad. Alleen bij de mannen is er nog één beter. De Amerikaan Ryan Lochte verzamelde in zijn loopbaan 38 medailles op de WK kortebaan.

Kromowidjojo gaat na Kerst een besluit nemen over haar loopbaan. Ze was een van de weinige zwemmers die een persoonlijk record neerzette in Abu Dhabi. Ook Tessa Giele, Maaike de Waard en Nyls Korstanje verbeterden zich.

Prioriteit

Voor Kromowidjojo was de WK een prioriteit. Zij sloeg verschillende wedstrijden over in het drukke najaar. Veel andere Nederlandse topzwemmers waren de afgelopen maanden veelvuldig te zien in het bad. De nieuwe bondscoach Mark Faber wil dat zijn zwemmers veel in actie komen om beter wedstrijden te leren zwemmen. Bovendien verdient zwemmen tegenwoordig een stuk beter, dus loont het om vaker te racen.

Na Tokio stond de commerciële zwemcompetitie ISL op de agenda, verschillende wereldbekerwedstrijden, de EK kortebaan én tot slot de WK, die werd ingehaald omdat het vorig jaar vanwege corona niet door kon gaan.

Vooral Kira Toussaint en Arno Kamminga, die worden gezien als de opvolgers van Kromowidjojo, hadden het druk. Ze kwamen in actie in Napels, Eindhoven, Kazan, Doha, Boedapest, Berlijn en Abu Dhabi, en dat was terug te zien in het water.

Amper thuis

Rugslagspecialiste Toussaint was op. Zij was amper thuis geweest, werd vlak voor de WK ook nog ziek en bleef ver verwijderd van haar persoonlijke records. Op de EK was ze nog goed voor drie keer goud, maar het zat er nu niet meer in. Ze deelde wel in het succes op de estafettes.

Bij Kamminga, die in Tokio op de Spelen nog zilver won op de 100 en 200 meter schoolslag, was het beste er ook vanaf. Na een zure vierde plek op de 100 meter schoolslag haalde hij wel nog zilver op de 200 meter schoolslag. Het was de enige individuele medaille voor Nederland naast de twee plakken van Kromowidjojo.

Kamminga noemde het bomvolle schema bij de NOS een ‘experiment’. Volgend jaar staan er weer twee eindtoernooien op het programma met de WK langebaan in Japan en de EK in Rome. Maar eerst gaan de zwemmers op vakantie.