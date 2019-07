Ranomi Kromowidjojo mist voor het eerst sinds 2007 finale van het koninginnennummer van de WK zwemmen

Ranomi Kromowidjojo donderdag in Gwangju, Zuid-Korea. Beeld Andrea Masini / Deepbluemedia

De benen waren zo verzuurd dat ­Ranomi Kromowidjojo na haar halve finale van de 100 meter vrije slag over het perron strompelde en een slap zwaaihandje naar haar ouders produceerde. In de catacomben volgde zij de gebeurtenissen in de tweede halve ­finale, met collega Femke Heemskerk in een glansrol, en kon vervolgens constateren dat zijzelf, voor het eerst sinds 2007, de finale van het koninginnennummer van de WK zwemmen zou gaan missen.

Toen ze minuten later haar commentaar moest leveren, eerst voor twee tv-camera’s en daarna voor de andere media, stond de 28-jarige topsprinter nog te schokken van inspanning. Elke zin brak in stukken vanwege haar gehijg. ‘Ik heb alles gegeven’, sprak zij tussen ademteugen door. Zo zag het er ook uit, maar de tijd (53,43) die zij, de olympisch kampioen van 2012, op de klok kreeg, gaf de indicatie dat het ­‘alles’ van Kromowidjojo niet meer ­genoeg is om in de wereldtop mee te doen.

Ze deed er laconiek over. ‘Het is jammer dat anderen zo hard zwemmen’, was een van haar zinnetjes. Ze was niet geschokt over de nederlaag, de degradatie tot reserve nummer één (plaats 9) voor de vrijdag, als de vrouwen – per traditie daags na de mannen – om de sprinttroon strijden. ‘Ik stond hier met de achtste of negende tijd ingeschreven. Ik kwam als veertiende uit de series naar de halve finale. Dan weet je wel dat je misschien niet in de top zit, maar dat je moet vechten voor een ­finaleplek.’

Alles gegeven

Dat had ze gedaan, met inzet van alles dat zij conditioneel bezit. Daar was ze trots op. Ondanks nederlagen, die er de laatste jaren op de langebaan (50-meterbad) met grote regelmaat langs kwamen, toont ze altijd de lach, haar blinkende tandenrij en een houding van dat niets haar nog kan raken. ­Verliezen hoort ook bij sport en ­winnen heeft zij heel veel gedaan. Dus ­buitenwereld, waar maken jullie je druk om.

Die buitenwereld voorziet dat na de mislukte Olympische Spelen van Rio (twee zesde plaatsen, op 50 en 100 vrij) in Tokio het nagestreefde eerherstel kan uitblijven. In 2017 leek zij teruggekeerd op het goede pad, met vertrouwenwekkende verrichtingen bij de WK van Boedapest. Eind vorig jaar maakte zij indruk bij de wereldtitelstrijd op de kortebaan (25-meterbad) in China. De drie wereldtitels die zij daar achter naam schreef leken een voorbereiding op een sterk voorolympisch jaar.

Het drievoudige WK-succes van Hangzhou was eerder misleidend. ‘Kromo’ zoals zij kortweg wordt genoemd is vooral een kortebaanzwemmer, omdat zij daarin van haar kracht op de start en het keerpunt gebruik kan maken. Haar onderwaterfase, de 15 meter tot de eerste slag boven water, lijkt intussen aan kracht te hebben ingeboet. Haar start, altijd de beste ter wereld, is, zo kun je zien in Gwangju ook niet meer het pronkstuk van het zwemlab te Eindhoven.

Techniek minder en inhoud minder, gaf coach Marcel Wouda zonder veel omwegen toe. ‘Ietsje techniek, ietsje inhoud’, in zijn woorden. Over haar gekrompen slaglengte, een paar centimeter bij de insteek en een paar centimeter aan het einde van de doorhaal, wilde hij niet veel zeggen. Het was de zwemster die dat twee dagen voor haar 100-races toegaf. Kromowidjojo werkte eraan, maar in wedstrijden verslonsde haar aanpak zienderogen.

Ticket voor Tokio

Zoals het de coach betaamt die zijn topzwemster beschermt bleef Wouda hoog opgeven van haar mogelijkheden voor de komende maanden. Het ticket voor Tokio werd donderdag binnengehaald. Een positie binnen de toptwaalf in de halve finales van de WK is wat het gulle NOCNSF betreft goed voor die kwalificatie, donderdag ook royaal gehaald door de als zesde geklasseerde Heemskerk.

Die sprak gevleugelde woorden over de vrouw met wie zij al jaren het fundament van het Nederlandse topzwemmen verzorgt. ‘Ranomi, die moet je nooit onderschatten. Het is een hartstikke kampioen. Die staat er wel.’ Heemskerk zei niet bij welke gelegenheid.

Vorige week kreeg Kromowidjojo ook openlijke steun van haar oud-coach Jacco Verhaeren die met zijn team van Australië bij deze WK al elf medailles (4-4-3) veroverde. ‘Ranomi is een olympisch kampioen. Die moet je nooit uitvlakken.’

Vooralsnog lijkt Kromowidjojo ver verwijderd van de olympische topvorm die zij in 2012 onder de hoede van verhaeren aan de dag legde en daar voor de gouden dubbel (50 en 100) op de sprint zorgde.

Haar toptijd van dat jaar, 52,75 seconden, heeft ze nadien nooit meer gehaald. Wouda gaf toe dat zij dat volgend jaar moet kunnen, zelfs beter. ‘Dat is ook het plan.’ Dat het plan en de uitvoering uiteenlopen bleek uit de 53,43, waarmee de Nederlandse ­donderdag ­hijgend haar 100-scenario afrondde.

Hard genoeg?

Vorige zomer was Kromowidjojo in de aanloop van de EK te Glasgow zo ­geschrokken van haar vorm dat zij zich afmeldde voor de belangrijkste race (100m) van dat toernooi. Wouda ging toen mee in die gedachte. ­Donderdag werd hem gevraagd of hij wel hard genoeg was voor zijn pupil die deze week zelf aangaf trainingen te skippen dan wel verkort uit te ­voeren. Wouda: ‘Hard genoeg? Ik denk het wel.’