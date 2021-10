Ranieri wordt bij zijn debuut als Watford-coach getrakteerd op een show van Salah

Mo Salah van Liverpool is niet af te stoppen door de verdediging van Watford. Beeld Reuters

De meest onzekere baan in de Premier League is het leiden van Watford. De afgelopen vijf jaar hebben The Hornets, de horzels, negen managers gehad, waarbij de Spanjaard Quique Flores twee kansen kreeg. De Italiaanse eigenaar Gino Pozzo staat bekend om zijn ongeduld. Zijn club begon het seizoen goed met een zege op Aston Villa, maar daarna ging het snel bergafwaarts. Kortom, exit coach Xisco Munoz.

Bij zijn speurtocht kwam Pozzo uit bij zijn landgenoot Ranieri, die vijf jaar geleden een wonder verrichtte door Leicester City vanuit het niets landskampioen te maken. Sinds zijn ontslag bij Leicester in 2017 heeft de 69-jarige Romein weinig gedaan gekregen bij Nantes, Fulham, AS Roma en Sampdoria. De hoop is nu dat hij zijn magie kan hervinden bij Watford, dat niet voor de tweede keer in drie jaar wil degraderen naar de Championship.

Liverpool is top

Er volgde een beproeving met de komst van Liverpool. Na een mislukt, Van Dijk-loos seizoen zijn The Reds weer terug in de top, De ploeg staat op de tweede plaats, net achter Chelsea, net voor Manchester City. Sterker, Liverpool is de enige ploeg die na acht wedstrijden nog ongeslagen is. Grote man is aanvaller Salah die onlangs zijn honderdste doelpunt maakte voor Liverpool en dat na slechts 151 wedstrijden, een clubrecord.

Tegen Watford brak de 29-jarige Egyptenaar al na een paar minuten de vijandelijke verdediging open met een schitterende pass met de buitenkant van zijn linkervoet. Sadio Mané rondde het af. Hoogtepunt van de Salah-show kwam vijf minuten na rust toen hij Messi-achtig door het strafschopgebied dribbelde en de bal in de verre hoek draaide. Tegen Manchester City maakte Salah eerder dit seizoen een soortgelijke treffer.

De andere drie goals kwamen van Roberto Firmino, die weer terug lijkt te zijn na een diep dal. Tegenover deze drie sterren wisten de Watford-verdedigers, onder wie de Nigeriaanse Nederlander William Troost-Ekong, zich geen raad. Dat Liverpool na deze zege niet alleen op kop gaat, komt door Chelseadoelman Edouard Mendy. Bij de met 0-1 gewonnen derby tegen Brentford stal de Senegalees de show met prachtige reddingen.

Voorlopig afgehaakt in de titelrace is Manchester United dat met 4-2 verloor bij Leicester City. Het was de eerste nederlaag voor de club in dertig uitwedstrijden. Cristiano Ronaldo was onzichtbaar.