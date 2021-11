Ramselaar bewijst zijn waarde als aanvallende middenvelder met een hattrick

Bart Ramselaar, de gevierde man van FC Utrecht. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Als aanstormend talent voetbalde Bart Ramselaar in de Champions League met PSV en droeg drie keer het shirt van het Nederlands elftal. Zondag was de 25-jarige aanvallende middenvelder de gevierde man bij FC Utrecht.

Met drie doelpunten stond ­Ramselaar aan de basis van de ruime overwinning tegen Willem II (5-1). Met de wedstrijdbal, als relikwie van zijn eerste hattrick, strak onder zijn armen geklemd, zocht hij na afloop tevreden de kleedkamer op. ‘Deze krijgt een mooie plek thuis.’

De Amersfoorter is dit seizoen een van de opvallendste figuren bij de verrassende nummer drie. Met zes doelpunten is hij de meest trefzekere speler van Utrecht. Niet eerder scoorde ­Ramselaar in een seizoen zo vaak. ‘Ik ben erop gebrand om te laten zien dat ik het niveau wel aan kan.’

Ervaring rijker

Met ‘het niveau’ doelt hij op zijn teleurstellend verlopen periode bij PSV, waar hij tussen 2016 en 2019 onder contract stond, maar het niet redde. Een ervaring rijker, maar illusie armer keerde hij ruim twee jaar geleden terug naar Utrecht, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en debuteerde in het betaald voetbal.

Het verhaal van Ramselaar is ook het verhaal van Utrecht. Eigenaar Frans van Seumeren vergaloppeerde zich vorig seizoen door in zijn enthousiasme te roepen dat Utrecht de top-3 wilde aanvallen. Die uitspraak kwam als een boemerang terug toen de prestaties tegenvielen. Utrecht eindigde op een teleurstellende zesde plek.

Afgelopen zomer bleef het stiller vanaf de burelen van Stadion Galgenwaard. Maar Van Seumeren, die de afgelopen jaren al een slordige 50 miljoen euro in Utrecht investeerde, is er nog altijd heilig van overtuigd dat zijn club Ajax, PSV en Feyenoord kan uitdagen. Zoals AZ zich de laatste jaren ook tussen de traditionele top-3 nestelde.

Utrecht won dit seizoen van Feyenoord en Ajax, maar speelde in eigen stadion gelijk tegen RKC, verloor van FC Twente en zakte finaal door de hoeven tegen AZ, culminerend in een derde plek. Drie punten minder dan koploper Ajax en één punt achter op PSV. ‘We hebben een brede selectie. Dat is al meerdere keren onze kracht gebleken’, aldus aanvoerder Willem Janssen.

Brede selectie

Utrecht heeft niet alleen een brede selectie, tegen Willem II vielen onder meer ervaren eredivisiekrachten Joris van Overeem, Sander van de Streek en Hidde ter Avest in. De ploeg van trainer René Hake beschikt ook over een aantal fijne voetballers, onder wie de opgeleefde Adam Maher en Ramselaar, beiden niet geslaagd bij PSV.

Ramselaar wordt zijn hele carriere al achtervolgd door twijfel, alsof die in zijn schaduw met hem meeloopt. Twijfel of hij wel of niet goed genoeg is voor de vaderlandse top. En of hij de gedroomde nummer tien is voor Utrecht, waar hij bij zijn terugkeer ook weleens op de bank belandde. ‘Ik wil aan mezelf bewijzen dat ik goed genoeg ben.’

Zelfs dit seizoen, waarin hij al zes keer scoorde, is zijn naam en positie voer voor discussie. Trainer Hake stelt hem regelmatig op als hangende linksbuiten. Zelf is hij ervan overtuigd dat zijn kwaliteiten beter tot uiting komen als aanvallende middenvelder, de nummer tien. Of hij het gevoel heeft dat hij zich elke week weer op zijn favoriete positie moet bewijzen? ‘Ik denk dat je je altijd moet bewijzen. Utrecht is ambitieus.’

Bedrijvige nummer tien

Tegen Willem II was Ramselaar de bedrijvige nummer tien, die zich ­voortdurend tussen de linies vrij probeerde te lopen. De middenvelder zette Utrecht al snel op een 2-0 voorsprong. Vooral het tweede doelpunt, een schot van buiten het strafschopgebied na een razendsnelle counter, verraadde klasse.

Zo ontspon zich een aantrekkelijk duel, omdat ook Willem II met lef voetbalde. De bezoekers kwamen nog voor rust terug in de wedstrijd door een doelpunt van Kwasi Wriedt, de fysiek sterke spits. Willem II-linksback Derrick Köhn raakte de paal. Evenals Ramselaar, al verdween diens bal via de binnenkant ervan wel over de doellijn: 3-1. Hattrick. ‘Die kan ik doorkruisen op mijn lijstje.’

Hij is getergd. Net zoals Utrecht. In de jacht om zich serieus te kunnen meten met de beste ploegen van Nederland. Na elf wedstrijden is Utrecht op de goede weg. Kort voor tijd bepalen de ingevallen Mohamed Mallahi en Van Overeem de eindstand op 5-1. Ramselaar: ‘We willen tot het einde van de competitie meedoen om de bovenste plekken en je voelt dat er dit seizoen iets te halen is.’

Dat geldt ook voor hem persoonlijk. ‘Ik wil aan mezelf bewijzen dat ik goed genoeg ben. Dat kan ik doen door elke week belangrijk te zijn voor Utrecht.’