Rampjaar werpt nog schaduw over nieuw seizoen van Sunweb

Team Sunweb tijdens de presentatie van de wielerploeg voor 2020. Beeld ANP

Op ploegpresentaties worden doorgaans de ambities voor het komende seizoen geëtaleerd. Maar in het geval van Sunweb was er geen ontkomen aan dat ook de tegenvallers van 2019 nog hun schaduw vooruit zouden werpen.

Het zat ook niet mee. Luister naar de renners die naar voren werden geroepen omdat er wat van ze wordt verwacht. Wilco Kelderman gaat de Giro d’Italia rijden. Zijn grootste wens: ‘Dat het een keer een seizoen zonder pech is.’ Hij brak zijn nek in de Ronde van Catalonië. De Australiër Michael Matthews moet het gaan doen in de voorjaarsklassiekers. ‘Ik hoop dat het een keer volgens plan verloopt.’ Hij viel zwaar in Parijs-Nice.

De sportief grootste domper – de val van de jonge renner Edo Maas in oktober in Italië met een dwarslaesie als gevolg geldt binnen de ploeg als de werkelijke tragedie – werd belichaamd door degene die er niet was. De onbetwiste kopman Tom Dumoulin, uitgevallen in de Giro, verruilde Sunweb voor Jumbo-Visma.

Teambaas Iwan Spekenbrink sprak niet tegen dat 2019 veel teleurstellingen kende. Maar hij proeft weer ‘vuur’ in de gelederen. ‘We willen laten zien wat voor team dit is.’ Er wordt niet gemikt op podia in de grote ronden. Sam Oomen (24) zal voor het eerst de Tour de France rijden, maar vermoedelijk in een vrije rol. Hij is op de weg terug na een operatie aan een vernauwde liesslagader. De ploeg rekent wel op etappezeges en een prominente rol in de lente, in Vlaanderen en de Ardennen. Voor dat doel is ook de Belg Tiesj Benoot aangetrokken.

Kelderman (28) is blij met de Giro. ‘Het parcours past me wel. De Tour is altijd zo hectisch. Dat ligt me niet zo.’ Hij probeert weer het vormpeil te bereiken dat hij in 2017 had, toen hij als vierde eindigde in de Vuelta. ‘Ik wil weer mee kunnen doen in het spel vooraan.’ Maar nog altijd voelt hij naweeën van zijn gebroken nek. ‘Het is een kleine beperking. Het voelt stijf.’

Ook Oomen tast nog in het duister over zijn precieze mogelijkheden na de operatie. ‘Ik ben nog nooit zo lang van mijn fiets af geweest. Het gaat steeds wat beter. Ik mag niet klagen, denk ik.’ Van voluit trainen is nog geen sprake. Hij durft het linkerbeen niet helemaal te belasten. Soms spelen ineens de spieren op. Hij had afgelopen maanden contact met lotgenoten: ook Annemiek van Vleuten, Laurens ten Dam en Steven Kruijswijk hebben ervaring met een ingreep aan de liesslagader. ‘Het is fijn om dat te delen. Annemiek stuurde een mail precies op het moment waarop ik dacht dat ik niet meer vooruitkwam. Dat had ze zelf ook ondervonden. Supercool, zoiets.’

Het vertrek van Dumoulin maakt bij Kelderman en Oomen gemengde gevoelens los. Het zit Kelderman niet echt dwars. ‘Ik heb nu meer kansen om voor mezelf te rijden en in vrijheid keuzes te maken.’ Hij betreurt het besluit van Dumoulin, maar heeft er ook begrip voor. ‘Als je ergens zo lang zit, kan er op een bepaald moment iets nieuws nodig zijn om het beste uit jezelf te halen. Topsport kan hard zijn.’

Oomen: ‘Het was speciaal om voor iemand te rijden die een grote ronde kan winnen. Zo’n renner hebben we nog niet. Maar er zijn altijd wel weer andere jongens die opstaan.’ Hij heeft nog altijd contact met Dumoulin. Ze fietsen wel eens samen, voor het laatst in augustus, toen ze beiden nog in de lappenmand zaten. ‘Na drie uur was het klaar, we waren redelijk gelijkwaardig.’ Maar volgens de laatste berichten die hij vernam, is Dumoulin nu ‘vies hard’ aan het rijden.

Sunweb-ceo Spekenbrink denkt alweer verder dan het komende seizoen. ‘De droom blijft dat we een keer de Tour winnen.’ Op wie hij dan de hoop vestigt, liet hij in het midden. ‘Ik ga geen stickertjes plakken.’