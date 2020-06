Rampdebuut voor ‘Veekay’ in Indycar: twee crashes op één dag

Rinus van Kalmthout liet anderen niet zoeken naar woorden. ‘Een nachtmerrie’, twitterde hij een uur na zijn eerste Indycar-race. De 19-jarige coureur leefde met veel bravoure toe naar zijn entree in de Amerikaanse evenknie van de Formule 1. Het werd een valse start, in een debuut dat werd overschaduwd door coronastress, fouten en crashes.

Van Kalmthout had zaterdag nog geen elf rondjes gereden in de training op de Texas Motor Speedway in Fort Worth, of het ging mis. Hij reed te laag op de helling van de ovale baan bij het aansnijden van een bocht. De Hoofddorper raakte de witte lijn met ruim 330 kilometer per uur. Meteen was zijn auto onbestuurbaar.

Hij draaide 180 graden en knalde hard met de linkerkant tegen de muur. De schade was dermate groot, dat zijn monteurs de auto niet tijdig konden repareren voor de kwalificatie. Vanwege de coronamaatregelen werd het volledige raceweekend (training, kwalificatie en race) namelijk afgewerkt op één dag, voor lege tribunes.

Door de beginnersfout, zoals hij het zelf noemde, moest Van Kalmthout de race beginnen vanaf de laatste plek. Daarin was het na ruim een kwartier - na 38 van de 200 ronden - al gedaan. Na een inhaalactie reed hij te hoog op de baan. Iets dat coureurs niet willen, omdat daar tijdens de race afgesleten rubberflarden ophopen. De Nederlander verloor grip, spinde en botste wederom tegen de muur.

‘Alles wat ik Rinus vooraf had gevraagd, deed hij eigenlijk niet’, zei Van Kalmthouts teambaas én teamgenoot Ed Carpenter na de race tegen tv-zender NBC. ‘Ik wilde dat hij geduld had en voorzichtig bleef. Dus er is nog wat werk te doen.’ Carpenter zag overigens wel vlagen van Van Kalmthouts racetalent, zei hij, toen hij in korte tijd acht plekken won. ‘En dat vrijwel zonder trainingstijd, in zijn eerste Indycar-race op een ovale baan. Hij weet dus wel hoe de auto te besturen.’

Meteen na de race vloog Van Kalmthout met zijn team terug naar de fabriek in Indiana. Zondag was hij op een persbericht na, waarin hij zei ‘te willen leren’ van zijn fouten, niet bereikbaar voor commentaar. De twee crashes op één dag in zijn debuutrace waren een hard gelag voor ‘Veekay’, zoals Van Kalmthout in de VS door het leven gaat.

Bij de aankondiging van zijn Indycar-avontuur in november bulkte hij nog van het zelfvertrouwen: dit jaar wilde hij de beste ‘rookie’ (debutant) worden, verkondigde hij. Uiteindelijk hoopt Van Kalmthout in de klasse in de voetsporen te treden van Arie Luijendijk, de Nederlander die twee keer de iconische Indy 500 won (in 1990 en 1997).

Hij is de eerste Nederlander in ruim tien jaar in de Indycar en een van de weinige Europese coureurs die aan het begin van zijn loopbaan kiest voor het racen in de VS. De meeste rijders kiezen eerst voor een raceleven in Europa, waar de kans groter is om in koningsklasse Formule 1 te geraken.

Rinus van Kalmthout. Beeld ANP

Van Kalmthout wordt naar eigen zeggen liever in Amerika groot. Hij hekelt de bakken geld die nodig zijn om in Europa de raceladder te beklimmen. Hij is gecharmeerd van de ‘eerlijkere’ manier van racen in de VS, waar alle auto’s nagenoeg gelijk zijn en het dus meer dan in de F1 aankomt op stuurkunst. Hij dacht meteen in zijn eerste races al kans te maken op podiumplekken.

Toen hij dat zei, was er alleen nog geen coronavirus. Net als alle andere sportcompetities ging het Indycar-seizoen door de coronapandemie op de kop. Eigenlijk had Van Kalmthout half maart zijn eerste race al moeten rijden. Hij was op dat moment al maanden in de VS. Toen bleek dat het seizoen niet snel zou worden herstart, keerde hij terug naar Nederland.

Vorige maand hoorde hij dat het seizoen op 6 juni alsnog zou beginnen. Blijdschap maakte snel plaats voor paniek. Want hoe moest hij in hemelsnaam afreizen naar het land dat het zwaarst is getroffen door het virus, in een tijd dat de wereld grotendeels op slot is? Er werd een plan gemaakt: Van Kalmthout ging eerst twee weken in quarantaine in de Mexicaanse badplaats Cancún, om vervolgens door te reizen naar de VS. Zo kon hij de strenge inreisrestricties voor inwoners uit Schengenlanden kon omzeilen.

Het was allerminst een avontuur met een garantie op goede afloop. Hij lag meerdere nachten wakker. Advocaten en een senator bemoeiden zich met zijn zaak, die door de Indycar-organisatie zelfs op tafel was gelegd in het Witte Huis. Uiteindelijk landde hij drie dagen voor de race in Dallas.

Het was allesbehalve de ideale voorbereiding, bleek achteraf. Zeker voor een race op een ovaal circuit, waar met gemiddelde snelheden van bijna 280 kilometer per uur het kleinste foutje einde race kan betekenen. Eén voordeel voor Van Kalmthout? De volgende race staat pas op 4 juli op het programma. ‘Ik heb dus een maand om hierover na te denken’, zei hij zondag in een persbericht van zijn team.