Ramos bepleit zijn onschuld: hij heeft Salah en Karius heus niets aangedaan

Loris Karius nadat hij een tik op zijn hoofd kreeg van Ramos. Foto Getty Images

Liverpoolspits Mo Salah moest in Kiev het veld met een schouderblessure verlaten na een charge van Ramos, de spijkerharde verdediger die in Spanje een recordaantal rode kaarten heeft verzameld. Twee Amerikaanse artsen van een ziekenhuis in Boston beweerden maandag dat de Duitse doelman Loris Karius, voordat hij twee blunders beging, door toedoen van Ramos een hersenschudding heeft opgelopen. Ze onderzochten de doelman afgelopen donderdag.

‘Lariekoek’

Ramos doet de beschuldigingen in een interview met een Spaans dagblad af als lariekoek. ‘Straks zeggen ze nog dat Roberto Firmino (een Braziliaanse speler van Liverpool, red.) een verkoudheid heeft opgelopen omdat een zweetdruppel van mij op hem is gevallen’, zei hij in zijn eerste interview over de finale die Real Madrid met 3-1 won. ‘Ik wilde eerder niets zeggen omdat alles zo is opgeblazen.’

Volgens Ramos pakte Salah hem bij de arm voordat ze samen naar de grond gingen. Bij die ongelukkige val blesseerde de Egyptenaar zich zo erg dat hij het veld moest verlaten: zijn vertrek bij 0-0 vormde de opmaat tot de nederlaag van Liverpool.

Er bestaat beeld dat de stelling van Ramos steunt: daarop is te zien hoe Salah zijn rechterarm om de linkerarm van de verdediger sloeg. Maar er is ook beeld waarop te zien is hoe Ramos de arm van de spits plat drukt als ze samen tegen de grond gaan, alsof hij een judogreep uitvoert.

Uit een andere beeldanalyse blijkt dat Ramos de Liverpooldoelman Karius tijdens een hoekschop van Real omver liep en mogelijk zelfs vloerde met een elleboogstoot (de beelden geven geen uitsluitsel). Karius bleef even op de grond liggen. Hij protesteerde vervolgens met wilde gebaren bij de scheidsrechter toen die zijn Spaanse belager niet bestrafte.

Even later gooide Karius bij een uitworp vanuit zijn doelgebied de bal onhandig tegen het been van Karim Benzema, die de buitenkans aangreep en behendig scoorde. Later in de wedstrijd schatte de Duitse doelman een schot van Gareth Bale volkomen verkeerd in: die bracht de eindstand op 3-1 voor Real Madrid. Volgens artsen zouden beide fouten te maken hebben gehad met een verminderd gezichtsvermogen, een kenmerk na het oplopen van een hersenschudding.

De Europese voetbalunie UEFA heeft naar aanleiding van het Amerikaanse onderzoek laten weten geen onderzoek te verrichten naar de actie van 32-jarige aanvoerder van Real Madrid. Terecht volgens Ramos, die alle ophef afdoet als kinnesinne. ‘Misschien krijg je dit als je zo lang bij Real speelt en zo lang wint. Mensen gaan je anders bekijken.’