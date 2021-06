Rahm wint ondanks verplichte quarantaine als eerste Spaanse golfer de US Open

Jon Rahm na zijn birtdie op de 18de hole Beeld EPA

Twee weken geleden greep de nieuwe Spaanse golflegende Jon Rahm nog naast de eerste prijs op het prestigieuze Memorial Open in Ohio, terwijl hij op dat moment een ruime voorsprong van zes slagen had. Hij werd echter uit de strijd genomen, omdat hij positief was getest op corona. Tien dagen moest Rahm in quarantaine, waardoor hij amper kon trainen voor het US Open. Maar dat weerhield hem er niet van zondag toch deze major te winnen, de allermooiste titel in de loopbaan van de 26-jarige Rahm, de nummer drie van de wereld en de allerbeste golfer van dit moment. Of zoals Phil Mickelson het zei: ‘Veruit de meest complete’.

Rahm is daarmee de allereerste Spanjaard die de US Open wint. Hij zegevierde op de baan van Torrey Pines bij San Diego in het uiterste zuidwesten van het land, waar Tiger Woods in 2008 zijn veertiende en een na laatste major won. Grote Spaanse golfspelers als Seve Ballesteros, José Maria Olazábal en Sergio Garcia die excelleerden op andere majors als The Masters en het Britse Open, wisten de US Open nooit te winnen.

Rahm besliste de strijd pas op de twee laatste holes waarbij hij twee birdies maakte. Op hole 17 ging Louis Oosthuizen - winnaar van de Britse Open in 2010 - de mist in met een bogey toen hij forceerde, waardoor Rahm op gelijke hoogte kwam met de Zuid-Afrikaan. Op de laatste hole ging hij hem voorbij. Rahm, net vader geworden, kon daarna de champagnefles open trekken.

Afvalrace

De laatste dag van de 121ste US Open was een adembenemende afvalrace waarbij bijna de complete top-tien van de wereld nog in de strijd was zoals de Amerikanen Dustin Johnson en Justin Thomas, de nummer één en twee van de wereld. Golfhulk en titelverdediger Bryson DeChambeau kwam halverwege de dag bovenaan te staan, maar verspeelde het op de laatste negen holes. Ook Brooks Koepka faalde op het moment dat hij zijn kansen kreeg. Datzelfde gold voor de Noord-Ier Rory McIlroy die op het moeilijkste gedeelte van de baan - de holes 10 tot en met 16 - de mist inging.

Rahm, die vorig jaar al twee weken de nummer één-positie op de wereldranglijst bekleedde, kreeg veel lof voor de manier waarop hij zijn diskwalificatie van twee weken geleden accepteerde. Hij liep niet alleen kostbare punten mis voor de wereldranglijst, maar ook de hoofdprijs van 1,7 miljoen dollar (1,4 miljoen euro). ‘Dit zijn nu eenmaal dingen die ons kunnen overkomen in het leven. Een van de momenten waarop wij als mensen worden getest hoe om te gaan met tegenslag’, zei hij over het feit dat hij na drie ronden de strijd moest staken en zich in een hotel in Scottsdale moest isoleren.

Die test doorstond hij magistraal. Zondag kon hij een cheque van 2,25 miljoen dollar gaan innen.

Beeld AFP