Rafael Nadal veel te sterk voor Casper Ruud: Spanjaard wint Roland Garros

Rafael Nadal met zijn Roland Garros-trofee. Voor aanvang van het toernooi was het de vraag of hij überhaupt in vorm zou zijn: hij kampte met een gekneusde rib en een chronische voetblessure. Beeld REUTERS

Voor Nadal is het zijn 22ste grandslamtitel in totaal. De huidige nummer vijf van de wereld heeft nu twee grandslamzeges meer dan zijn eeuwige rivalen Roger Federer en Novak Djokovic, die hij in een zinderende kwartfinale wist te verslaan. Met terugwerkende kracht was dat de vervroegde finale. Tegen Ruud, debutant in een grandslamfinale, kwam de de Spanjaard geen moment in problemen.

Nadal, die afgelopen vrijdag zijn 36ste verjaardag vierde, is de oudste winnaar ooit op Roland Garros. Het record stond vijftig jaar lang op naam van diens landgenoot Andres Gimeno. De Spanjaard was 34 jaar toen hij de Coupe des Mousquetaires in ontvangst mocht nemen.

Van oefenpotjes tot grandslamfinale

Nadal en Ruud, nummer acht van de wereld, stonden niet eerder tegenover elkaar in een officiële wedstrijd, maar kennen elkaar goed. De 23-jarige Noor traint vanaf 2018 op de Rafa Nadal Academy op Mallorca. Daar speelden de twee al regelmatig oefenpotjes tegen elkaar. Als kind wilde Ruud een soort tweede Nadal worden.

Maar op Court Philippe-Chatrier ondervond hij dat winnen van Nadal op Roland Garros een haast onmogelijke opgave is. Het was alweer de 112e overwinning van de Spanjaard in Parijs. Sinds zijn debuut in 2005 verloor hij slechts drie partijen (1x Söderling, 2x Djokovic). Ook Ruud had geen antwoord op de zware topspinballen van Nadal.

Nadal bestookte Ruud vanaf het begin op zijn backhand, om diens sterke forehand te neutraliseren. Elke keer als Ruud te weinig lengte in zijn slagen had, stapte Nadal goed de baan in om het punt direct naar zich toe te trekken. Het ontbrak Ruud aan andere wapens om het de gravelkoning echt moeilijk te maken. Spannend was de finale nooit.

Makkelijke middag

Na een 3-1 voorsprong in de tweede set, wist Ruud in het vervolg van de partij zelfs geen game meer te pakken. Het vertrouwen slonk zienderogen, terwijl Nadal geroutineerd elf games achter elkaar wist te pakken. Zo beleefde Nadal na zware partijen in de vorige rondes tegen Felix Auger-Aliassime, Djokovic en Alexander Zverev een relatief makkelijke middag tegen de debutant in een grandslamfinale.

Casper Ruud (23) wilde als kind een tweede Nadal worden. Beeld AFP

Bij de start van Roland Garros was de fysieke staat van Nadal nog omgeven door vraagtekens. De Spanjaard kampte met een gekneusde rib en een chronische voetblessure, die hem al vaker dwars zat in zijn carrière. Hij speelde in aanloop naar zijn favoriete grandslamtoernooi slechts vijf partijen op gravel en was naar eigen zeggen nooit eerder zo slecht voorbereid.

Dat een gebrek aan ritme hem geen parten hoeft te spelen, bewees Nadal al op de Australian Open, begin dit seizoen. Nadat hij maandenlang met zijn chronische voetblessure aan de kant had gestaan, veroverde hij in Melbourne zijn 21ste grandslamtitel. Niet eerder won Nadal zowel de Australian Open als Roland Garros in één seizoen.