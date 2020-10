Rafael Nadal klaagt over omstandigheden tijdens nachtelijke wedstrijd: ‘Gevaarlijk voor je lichaam’

Rafael Nadal tijdens de wedstrijd tegen Jannik Sinner. Beeld BSR Agency

Het tijdstip vond hij niet eens het grootste probleem, al verbaasde hij zich wel over de programmering. ‘Ik snap niet echt waarom ze vijf partijen op Chatrier plannen vandaag. Dat was een risico. Toen ik het schema zag, wist ik meteen dat er kans was op lange wedstrijden.’

Meer moeite had hij met de kou. Nadal klaagde er al over aan het begin van het toernooi. Hij zei dat de temperatuur op het uitgestelde Roland Garros, dat vanwege het coronavirus werd verplaatst van mei naar oktober, niet goed is voor de gewrichten.

‘Het weer is een probleem. Het is te koud om te spelen. Het is heel, heel erg koud voor tennis, niet? Ik weet dat voetballers onder deze omstandigheden spelen, maar dat is anders. Zij bewegen de hele tijd. Wij stoppen, komen terug en stoppen weer tijdens de wissel van helft. Je stopt heel vaak in deze sport. Het is gevaarlijk voor je lichaam om in deze zware condities te spelen.’

De wedstrijd van Nadal was nog iets kouder dan de andere partijen vanwege het nachtelijke uur waarop hij won van het jonge Italiaanse talent Sinner. In de halve finale speelt hij tegen Diego Schwartzman, die Dominic Thiem in een slopende vijfsetter versloeg.

De wedstrijden in Parijs kunnen vanaf dit jaar eindeloos doorgaan omdat de banen nu verlicht worden op het vernieuwde tennispark. Vanaf volgend jaar horen avondpartijen erbij, al is de temperatuur dan anders als het toernooi weer gewoon in mei wordt gehouden.

Omstandigheden

Meer topspelers hebben last van de omstandigheden. Kiki Bertens kreeg last van krampaanvallen na de winst in de tweede ronde. Ze moest met een rolstoel van de baan af en werd in de vierde ronde alsnog uitgeschakeld. Alexander Zverev verloor van Jannik Sinner nadat hij ondanks zijn negatieve coronatest een partij speelde met koorts, wat tegen de regels is. Zverev hield uit angst voor ziektekiemen zelfs zijn mondkapje op in de lege zaal waar de persconferentie werd gehouden.

Ondanks de kou staat Nadal wel gewoon voor de dertiende keer in de halve finale op het gravel in Parijs. Carlos Moya, de coach van de 34-jarige Spanjaard, denkt dat Novak Djokovic het meeste profiteert van de trage baan, al klaagde de Serviër zelf ook over de bal die ‘bijna niet stuitte’. Moya zat als een soort Eskimo op de tribune bij de late partij van Nadal, gehuld in een dikke jas met capuchon. Als Nadal en Djokovic blijven winnen treffen de nummer 1 en 2 van de wereld elkaar in de finale. ‘Novak speelde een lastige wedstrijd tegen Karen Kachanov, maar hij vond de juiste oplossingen. Hij heeft het meeste baat bij deze omstandigheden', aldus Moya.