Rafael Nadal blijft in Melbourne miraculeus in de race voor grandslamrecord

Rafael Nadal viert uitbundig zijn zege op de Canadees Denis Shapovalov, waardoor hij zich op kan maken voor zijn 36ste optreden in een halve finale van een grandslamtoernooi. Beeld AFP

Rafael Nadal zit er gehavend bij op zijn bankje in de Rod Laver Arena in Melbourne. Hij wijst met een vertrokken gezicht naar zijn maag, terwijl hij in gesprek is met de fysiotherapeut. Daarna houdt hij een zwarte slurf waar frisse lucht uitkomt bij zijn voorhoofd om zijn oververhitte schedel af te laten koelen.

Het lijf van Nadal lijkt dinsdag op te zijn in de kwartfinale op de Australian Open bij een achterstand van 4-1 in de vierde set tegen de Canadees Denis Shapovalov. Toch plaatst hij zich even later met de setstanden 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 voor zijn 36ste halve finale op een grandslamtoernooi.

Nadal werd in de vijfde set gered door zijn sterke service. Hij profiteerde van de slordige Shapovalov, die zich stoorde aan Nadal omdat hij veel tijd nam voor de opslag en te lang op zijn stoel bleef zitten in de pauzes.

Tovert Nadal vrijdag nog een leven uit de hoge hoed tegen de tien jaar jongere Matteo Berrettini? De 25-jarige Italiaan won dinsdag in een vijfsetter (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2) van oudgediende Gaël Monfils uit Frankrijk. De Wimbledonfinalist van vorig jaar plaatste zich daarmee voor zijn derde halve finale op een grandslamtoernooi en zijn eerste in Melbourne.

Geschenk van het leven

Nadal noemde zijn plek bij de beste vier een ‘wonder’ en een ‘geschenk van het leven’. De Spanjaard vreesde voor het einde van zijn carrière toen hij vanaf augustus vorig jaar vijf maanden uitgeschakeld was vanwege een zeldzame botafwijking in zijn voet die niet te behandelen is.

Het is niet de eerste keer dat hij bang was dat hij daardoor niet meer zou kunnen tennissen. Toen het voetprobleem bekend werd in 2005, dacht hij dat het klaar was met tennis. Nadal was toen 18 jaar en overwoog een overstap te maken naar de golfsport, maar hij bleek te kunnen leven met de pijn. Tot vorig jaar. Soms kon hij op een dag maar 20 minuten trainen.

Nadal twijfelde of hij ooit nog zou een officiële wedstrijd zou spelen, vertelde hij tegen Eurosport. De onzekerheid vrat aan hem. ‘Blessures kun je accepteren als je een kalender hebt, als je weet hoelang het duurt om te genezen. Dat is met de voet anders. Je gaat elke dag naar het krachthonk, naar de baan, maar je ziet geen verbetering.’

Medisch wonder

De voet is niet het enige kwetsuur waar hij mee worstelde tijdens zijn loopbaan. Het is een medisch wonder dat Nadal nog wint na fysieke ongemakken aan zijn voet, schouder, knie, hamstring, rug, pols, heup, buikspieren en enkel. Er ging bijna geen seizoen voorbij in zijn lange carrière waarin hij geen wedstrijden hoefde af te zeggen.

Nadal zocht altijd naar oplossingen om terug te keren op de baan. Soms veranderde hij de manier waarop hij speelde om met een kwaal om te leren gaan. De afgelopen jaren werkte hij aan zijn service. Door minder diep door de knieën te zakken bij het opwerpen van de bal, staat hij nu sneller klaar voor de return. Daardoor houdt hij punten korter zodat hij minder hoeft te lopen, een tactiek die hem in de vijfde set tegen Shapovalov redde van de ondergang.

Werkt dat ook in de halve finale tegen de topfitte Berrettini, die er na zijn partij tegen Monfils een stuk frisser uitzag? Nadal heeft twee dagen om bij te komen. Hij zal het nodig hebben in Melbourne, waar hij slechts één keer in zijn carrière de beste was.

Na zijn overwinning in 2009 was de Rod Laver Arena vaak de plek waar zijn lijf protesteerde. In 2011 zat zijn hamstring hem in de weg tegen David Ferrer, in 2014 kon hij in de finale tegen Stan Wawrinka amper bewegen vanwege rugproblemen en in 2018 gaf hij op tegen Marin Cilic door een heupblessure.

Topspin minder effectief

Nadal moet in Australië harder werken omdat zijn topspin op het snelle hardcourt minder effectief is. De stuit is minder hoog, waardoor tegenstanders zijn ballen makkelijker terug kunnen slaan. Hij speelt daarom het liefst midden op de dag in de verzengende hitte, als de baan het droogst is. Wellicht denkt hij daar na zijn maagklachten nu anders over.

De voet, de maag, en in december was het corona. Toen Nadal zijn rentree maakte, werd hij in Abu Dhabi geveld door het virus. Hij lag vier dagen plat en voelde zich dagen erna nog ‘fysiek verwoest’. Hij kwam verzwakt aan in Melbourne, maar won daar wel meteen zijn eerste ATP-toernooi. Vervolgens zag hij tot zijn grote genoegen dat Novak Djokovic naar huis werd gestuurd omdat hij de verplichte vaccinatie tegen het coronavirus niet had genomen.

Nadal staat momenteel net als Djokovic en Roger Federer, die geblesseerd thuis zit, op twintig gewonnen grandslamtoernooien. 21 overwinningen, het zou een volgend wonder zijn. Maar Nadal is realistisch. ‘Ik ben geen 21 meer.’