Racistische spreekkoren, vuurwerk, drank en drugs: het is de debilisering van het voetbal

In een week waarin de debilisering van het voetbal verder gestalte kreeg, waande ik me vrijdag in de hemel. Een hemeltje dan, bij Telstar - Helmond Sport, waar we met vrienden uit de voetbaljournalistiek mijn jubileum vierden; 25 jaar schrijven over het spel bij de Volkskrant. Gedragen door liefde en vriendschap was het zo’n avond waarop je een tijdje kunt teren.

In Velsen komt de voorzitter met de fiets. Pieter de Waard draait dubbeltjes om en nog een keer als het moet. Bij zijn club verdienen voetballers een minimumsalaris. Van de transfersom van Antony kan Telstar ruim dertig jaar bestaan. Publiek is schaars en snel tevreden. Een jongeman draagt voor de aftrap het pak van de mascotte en takelt later de mandjes, het telraam van doelpunten. V en T. Voor en Tegen. De mandjes zijn niet meer nodig, omdat zelfs Telstar tegenwoordig een echt scorebord heeft, maar de traditie is moeilijk af te zweren.

Het was een verlossing, deze avond, het zalfje tegen de pijn. Op de volgende 25 jaar! Dat zou zonder pensioenleeftijd misschien nog lukken ook, hoewel er kanttekeningen zijn te plaatsen, mede door misselijkmakend gedrag van supporters. Woensdag bij PSV geweest, eens de club van jaloersmakende gemoedelijkheid. En nu? In de nacht vuurwerk afsteken, om tegenstanders uit de slaap te houden. Wat een niveau. Trainer Giovanni van Bronckhorst van tegenstander Rangers, de beschaving zelve, reageerde ontredderd, vanwege belaging van de spelersbus. Vuurwerk. Geram op de bus.

Kijkt u eens naar tv, hoe mannen, vaak mannen met pils, in tal van stadions schelden op een tegenstander die gewoon een bal inwerpt. Een dag later, bij FC Twente, zorgde alleen al de muziek voor totale opgefoktheid in delen van het stadion. Italiaanse supporters van Fiorentina gooiden van boven vuurwerk tussen families, tot woede van het thuispubliek.

Dat vreselijke biergooien overal, de mode sinds corona. Stop desnoods met tappen. De combinatie van drank en drugs is blijkbaar te veel voor menig supporter. Zondag, bij FC Utrecht - Ajax, waren er racistische spreekkoren richting Ajacied Brian Brobbey, en volgens fotografen in de buurt was het veel erger dan we dachten, al zegt die lieve Brobbey dat het hem niet uitmaakt, door het pantser dat hij zich heeft aangemeten. Het moet ons wel iets uitmaken met zijn allen. We moeten niet willen dat voortdurend vuurwerk afgaat in stadions, zelfs in georganiseerde vorm voor de aftrap. Wie verzint het?

Laat het over zijn met dat gegooi met bier, en met pis, omdat ze van al dat gezuip geen puf meer hebben om naar de wc te gaan. Velen zeggen: geen aandacht schenken aan overlast. Beter is: optreden tegen de normvervaging, ook vanuit de maatschappij meegenomen naar het stadion. Met de aantekening dat het vroeger niet per definitie beter was. Alleen: de huidige uitwassen zijn niet te harden.

Telstar won vrijdag met 2-1. De voorzitter ging op een tafel staan, naast de speler van de wedstrijd. Ze bedankten de aanwezigen. Die namen nog wat te drinken. Gewoon uit een glas, want niemand was van plan te gooien.