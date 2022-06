Racistische opmerking van Nelson Piquet, schoonvader van Max Verstappen, beheerst F1

Max Verstappen op het circuit van Silverstone. Beeld Remko de Waal / ANP

De 69-jarige Piquet deed zijn uitlatingen in een aflevering van het Braziliaanse Motorsport Talk, waarin hij met de presentator sprak over de clash van vorig jaar tussen Hamilton en Max Verstappen op het Engelse Silverstone. Hamilton duwde Verstappen daarbij van de baan, waarna Verstappen zwaar crashte.

Piquet sprak zijn woorden in november al uit. Het is onduidelijk waarom het bewuste fragment afgelopen week plots boven water kwam, een paar dagen voor de Grand Prix op Silverstone van dit jaar. Hamilton liet wel als een van de eersten van zich horen. De zevenvoudig kampioen schreef dinsdag op Twitter dat hij zijn hele leven al wordt omringd door mensen met dergelijke, ‘archaïsche’ opvattingen.

‘Dus dit is niet nieuw voor mij’, verduidelijkte hij donderdag voor de mondiale pers, zonder Piquet bij naam te noemen. ‘Het gaat me daarom om het bredere plaatje. Ik vraag me af waarom wij deze oude stemmen nog een podium geven. We willen ergens anders heen met onze sport en ze zijn niet representatief voor wie we nu zijn.’

Hij kreeg volop steun van collega-coureurs, teams, autosportfederatie FIA en de Formule 1 zelf. Een dag na Hamiltons tweet bood Piquet zijn excuses aan via een persverklaring. Daarin erkende hij dat zijn taalgebruik ondoordacht was. Het had in zijn ogen alleen geen racistische ondertoon. In het Braziliaans Portugees wordt de term in spreektaal gebruikt als synoniem voor ‘gozer’ of ‘persoon’, zo liet hij weten. ‘Het was nooit bedoeld om iemand te kwetsen.’

Denigrerend

De Braziliaanse journalist Marcus Alves maakte in een column op de site van de Britse krant The Daily Telegraph gehakt van die argumentatie. Volgens Alves wordt ‘neguinho’ in Brazilië inderdaad soms gebruikt voor ‘gozer’, maar was volgens hem duidelijk dat Piquet het denigrerend bedoelde; hij noemde alle coureurs bij naam, behalve Hamilton. Daarnaast wordt het woord in het hedendaagse Brazilië vaak vermeden vanwege de vele gevoeligheden rond de term, schreef Alves.

De uitspraken van Piquet kregen een extra lading, omdat hij de schoonvader van Max Verstappen is; de Nederlandse wereldkampioen heeft een relatie met Piquets dochter Kelly. Het duurde donderdag op de mediadag in Silverstone dan ook niet lang voordat hij met de woorden van Piquet werd geconfronteerd.

Verstappen liet er geen misverstand over bestaan: wat zijn schoonvader had gezegd, kon niet. ‘Het woord dat is gebruikt, ook als je het bekijkt vanuit verschillende culturen of dingen die ze misschien vroeger zeiden, was niet correct’, zei hij aan een tafeltje. Hij had Piquet, die volgens hem ‘absoluut geen racist' is, verder nog niet gesproken. ‘Maar het is ook niet aan mij hem te zeggen dat iets niet goed is. Dat weet hij zelf ook wel.’

Donderdag zong rond dat Piquet vanwege zijn uitlatingen niet meer welkom is in de paddock. Verstappen zei desgevraagd zo’n verbanning geen goed plan te vinden. ‘Het is beter om het gesprek aan te gaan’, legde hij uit. ‘Je wil mensen iets leren. Iemand weren helpt dan niet bij datgene wat je wil bereiken. Zeker niet als het gaat om een drievoudig wereldkampioen.’