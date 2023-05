Racen in Monaco is een opeenvolging van stoppen en starten (met Red Bull als winnaar?)

Max Verstappen staat de pers te woord in aanloop naar de Grote Prijs van Monaco. De F1-coureur zal de race zondag graag winnen, maar de wereldkampioen weet ook: ‘Monaco is maar één race op de kalender.’ Beeld ANP

Komt door het unieke karakter van de Grand Prix van Monaco dan zondag een einde aan de hegemonie dit seizoen van Red Bull? Charles Leclerc van Ferrari denkt van niet, maar Fernando Alonso van Aston Martin, dit seizoen liefst vier keer derde, ziet kansen.

Hoe het is om te rijden op dit circuit dat voor de meesten op een steenworp afstand is van waar ze wonen? Coureurs antwoorden bijna dromerig op die vraag. De magie, zeggen ze unaniem, zit hem in de zaterdag, de kwalificatie in drie sessies waarbij de laatste, Q3, de startvolgorde van de snelste tien bepaalt. ‘Als je in Q3 je snelste ronde neerzet voel je tegelijk enorme druk en vlinders in je buik’, zegt Pierre Gasly van Alpine.

Kwalificatie of race, er is geen millimeter ruimte voor een foutje. ‘Dan eindig je in de muur en is je race ten einde’, vertelt Pérez. Vooral de bochten zijn smal en volgen elkaar zo snel op, legt teamgenoot Verstappen uit, dat racen in Monaco een eindeloze opeenvolging is van stoppen en starten. ‘Dat vraagt een andere techniek.’

Stap voor stap naar de limiet gaan, is wat Leclerc op de zaterdagse kwalificatie doet. ‘Het is zo’n heerlijk gevoel als je daar bent’, zegt de geboren en getogen Monegask. ‘Je hebt geen tijd om na te denken, want er zijn nauwelijks rechte stukken, het is bocht na bocht.’

Williams-coureur Alex Albon dacht dat hij wist wat snelheid was totdat hij voor het eerst in Monaco racete. In cijfers is deze Grand Prix de langzaamste van allemaal. Maar volgens Albon is er ook nog zoiets als ‘emotionele snelheid’ en die is nergens hoger dan in het prinsdom. ‘Na de eerste keer door de eerste bocht ging ik omhoog richting casino: natte broek.’

Concentratie

In de race is het minstens anderhalf uur concentratie, weet de ervaren Valtteri Bottas van Alfa Romeo. ‘Elke bocht, elke ronde.’ En zijn voormalig teamgenoot en zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton: ‘Dit is de meest ongelooflijke plek om te racen. Een voorrecht. Het is echt de top van onze sport.’

Uniek aan Monaco is ook dat de race op zondag al op zaterdag grotendeels wordt beslist. Goed kwalificeren is essentieel omdat in de race inhalen nauwelijks mogelijk is.

Pérez en Verstappen konden de afgelopen races mindere kwalificaties herstellen in de race. Maar in de woonplaats van Verstappen, waar zijn portret met zijn horlogesponsor elke straathoek siert, is het belangrijker hoe de auto zich in kwalificatie gedraagt dan in de race. ‘We hebben een goede auto en we proberen daar het meeste uit te halen. Maar we weten ook dat het niet ons sterkste punt is om dat in één ronde te doen.’

Zijn Mexicaanse teamgenoot erkent: ‘We weten heel goed dat dit niet ons sterkste circuit is.’ Maar ach, verzucht Verstappen, niet winnen is niet het eind van de wereld. ‘Monaco is maar één race op de kalender.’

Wie daar volgens de huidige lijstaanvoerder het meest van kan profiteren, Ferrari met Leclerc of Aston Martin met Alonso? ‘Ik denk beide.’ Leclerc heeft volgens Verstappen bewezen goed te kunnen kwalificeren en Alonso is sterk op langzame circuits.

Volgens Leclerc is er maar één favoriet en dat is Red Bull. ‘De race krijgt zondag helemaal niet de meest onvoorspelbare winnaar.’ Toch wel, werpt Alonso tegen. ‘Ik ga aanvallen, want hier in Monaco liggen kansen voor ons.’