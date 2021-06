Racelegende Rossi heeft acht ere-tegels in Assen, opvolger Quartararo bezit er nu één

Fabio Quartararo in actie tijdens de TT van Assen. Beeld REUTERS

De tunnel van de ruwe Drentse heide naar de geplaveide paddock heeft het circuit van Assen met gevoel voor historie betegeld met winnaars van de grote raceklassen, de 500cc en in deze eeuw de MotoGP. Bij die dubbele rij tegels, van de Nederlandse coureur Piet van Wijngaarden op zijn Norton in 1925 tot de Spanjaard Maverick Vinales in 2019, ontbrak, tot zondag, een Frans vlaggetje.

Mogelijk zal Fabio Quartararo zondagmiddag laat even op de rem hebben getrapt, toen hij met de auto het circuit verliet. Hij zal erop gewezen zijn dat hij, racejongen van Nice, de eerste Fransman wordt die in de Road to Glory van het legendarische Drentse circuit zal worden opgenomen. Het was een ereteken dat paste bij zijn overwinning van zondagmiddag in de Dutch TT, de Grote Prijs van Nederland.

Quartararo, die zichzelf El Diablo noemt, reed als een duivel over het van vers asfalt voorziene circuit dat als een voorzichtige stap naar het nieuwe normaal elfduizend toeschouwers had toegelaten. Honderdduizend bezoekers op de racedag geldt als normaal. Vorig jaar werd de traditierijke race van Assen afgelast. De tegel van 2020 is dan ook blanco gebleven. Wie zin heeft in meetellen in de tunnel komt 21 Italiaanse namen tegen, vijftien Britten en tien Amerikanen.

Opvolger van Rossi

Quartararo is bij het fabrieksteam van Yamaha de opvolger van Valentino Rossi, de populairste motorcoureur aller tijden die nu, 42 jaar oud, echt over zijn hoogtepunt heen is. Hij viel zondag na zeven van de 26 ronden van zijn machine. De Italiaan, goed voor acht tegels in de tunnel van Assen, werd de voorbije week tot ereburger van de racehoofdstad uitgeroepen en kreeg daarna tal van vragen over het einde van zijn carrière. Vale, bijnaam The Doctor, gaat er vijf weken over nadenken. Dat is tijdens de deze maandag begonnen zomerstop in de MotoGP.

Dit jaar moest Rossi zijn zadel in het fabrieksteam afstaan aan de twintig jaar jongere Quartararo. Vorig jaar had die, in een privé-team met Yamaha-topmateriaal, al wereldkampioen kunnen worden. In het door de covid-pandemie beperkte seizoen, dertien races, stond hij aan kop, tot hij in oktober zijn vorm kwijt raakte. In de laatste vijf races werd de Fransman op rij 18de, 8ste, tweemaal 14de en eenmaal schoof hij onderuit.

Quartararo viel in de herfst van de eerste positie terug naar de achtste in de eindstand. Hij zei zondag, na zijn vierde zege van dit seizoen, dat hij van dat lastige najaar had geleerd. Zijn nieuwe team was zo wijs hem niet onder druk te zetten. ‘Maar de buitenwereld deed dat wel, uiteraard’, gaf hij toe, ‘dat krijg je als je de plaats van Vale overneemt. Maar na mijn zege in Doha, de tweede GP, heb ik daar niets meer van gehoord.’

Belofte

Eind 2018 werd de jonge Fransman, toen 19 jaar oud, aangekondigd als de nieuwe belofte van Yamaha. Hij ging rijden voor het satellietteam SIC. De transfer was op zich opvallend, omdat het grote talent van Quartararo - op zijn negende werd hij al Catalaans kampioen 50cc - in de aanloopklassen Moto2 en Moto3 niet tot uiting was gekomen. Yamaha-chef Lin Jarvis sprak echter de voorspellende woorden: ‘Hij is een paar jaar achtereen van zijn pad geraakt, maar toont nog steeds zijn grote belofte. Ik denk dat Fabio een van de erg, erg goede rijders voor de toekomst kan worden.’

Die belofte lijkt de nu 22-jarige Quartararo te gaan inlossen. In Assen, na een soepele overwinning, juist voor zijn teamgenoot Maverick Vinales (de winnaar van 2019), sprak hij van zijn groeiende vertrouwen. ‘Elke race voel ik me beter. De machine doet het steeds beter. Ik blijf graag in deze stemming tot het einde van het seizoen.’ Dat is dit jaar twintig races lang.

Hij rekent zich nog niet rijk. Hij leidt het klassement met 156 WK-punten, 34 meer dan zijn landgenoot Johann Zarco, een privé-coureur met Ducati-materiaal De regerend wereldkampioen, de Spaanse Suzuki-coureur Joan Mir, heeft 101 punten achter de naam en zei zondag, na zijn derde plaats, dat hij zijn hoop had gevestigd op een sterk tweede deel van het seizoen.

Stuurmanskunst

Het was de impliciete mededeling aan Quartararo dat de strijd nog niet voorbij was, al lijken de Yamaha’s de techniek beter voor elkaar te hebben. ‘Maar het zijn de Ducati’s die meer pk’s en een hogere topsnelheid hebben’, meldde Quartararo desgevraagd. Motorracen gaat niet alleen om kracht en snelheid. Er zijn vele factoren, vooral in de wegligging en uiteindelijk ook in de stuurmanskunst en de consistentie van de rijder.

De kleinste details kunnen uiteindelijk beslissen. In Catalonië eindigde Quartararo dit jaar als derde. Hij kreeg voor het afsnijden van het parkoers drie seconden straf en zakte naar de vierde plaats. Even later werd duidelijk dat hij de rits van zijn race-overall had opengetrokken. Die overtreding van het veiligheidsreglement kostte hem nog eens drie seconden. Zo werd hij als zesde geklasseerd. Quartararo zei in Assen dat hij erom had gelachen. ‘Als ze nog even waren doorgegaan, was ik laatste geworden’, grapte hij, met de geruststellende eerste plaats van de Nederlandse Grand Prix achter de naam.