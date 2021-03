Raar maar waar: bij PSV speelt een heus Engels toptalent

Noni Madueke ziet hoe zijn bal in de goal verdwijnt na een goede aanval in de wedstrijd tegen FC Emmen op 19 september, 2020. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Slechts twintig minuten kreeg PSV-talent Chukwunonso ‘Noni’ Madueke afgelopen zondag tijdens de verliespartij tegen AZ (2-0). Opvallend, want geen invaller in Europa scoorde vaker dan de Engelse tiener: vijf keer. In totaal heeft de technisch begaafde, watervlugge Madueke er al negen gemaakt plus acht assists, terwijl hij, mede door een blessure, slechts 1.105 minuten in actie kwam. De Engelse bond nam er notie van en selecteerde de net 19 jaar geworden Madueke voor de selectie van Jong Engeland dat zich opmaakt voor het EK.

Klinkt best vreemd: een PSV-speler bij de grootste talenten van het land van de rijkste clubs. Helemaal omdat Noni Madueke als vijftienjarige doorschoof naar het Onder 18-team van Tottenham Hotspur, een van de beste clubs in Engeland. Bij Tottenham kwam de beste speler, spits en Engeland-aanvoerder Harry Kane, door vanuit de eigen jeugd.

Maar voor de rest zag Madueke handenvol toptalenten sneuvelen in lagere divisies of zelfs amateur worden. Te groot zijn de belangen, vinden veel managers in Engeland, om kansen te geven aan een onervaren tiener. Vaak zijn zij slechts handelswaar.

Contract

Er lag een mooi contract voor hem klaar bij Spurs, vertelt Madueke op PSV’s trainings- en jeugdcomplex De Herdgang. Ook Manchester United wilde hem wel contracteren. Maar hij toog naar Eindhoven nadat PSV tijdens een jeugdinterland waarin hij excelleerde zijn vader en zaakwaarnemer had uitgenodigd voor een bezoek aan de grond waar hij nu zit. ‘Ik heb de besprekingen vooral aan mijn vader en agent overgelaten. PSV had een goed verhaal, toen ben ik ervoor gegaan. Uiteindelijk was dat mijn eigen beslissing.’

Madueke werd geïnspireerd door Jadon Sancho, de pionier van de Engelse jeugd die een betere aanvliegroute vermoedt via het Europese continent. In 2017 trok deze jonge aanvaller van Manchester City naar Borussia Dortmund en groeide daar razendsnel uit tot Engels international terwijl zijn transferwaarde steeg naar meer dan 100 miljoen euro. Dat komt niet alleen door zijn potentie, maar ook omdat Sancho geldt als ‘speler van eigen bodem’ en daarvan moeten Engelse clubs er acht hebben.

Borussia Dortmund heeft nog twee toptalenten van Engelse clubs weten te strikken (Bellingham, Bynoe-Gittens), net als Bayern München (Musiala, Arrey-Mbi). AC Milan geeft centraal achterin de van Chelsea overgenomen Fikayo Tomori vertrouwen en ook in Frankrijk en België speelt een aantal Engelse spelers op het hoogste niveau. Bij Fortuna Sittard valt linksback George Cox uit Worthing op met spectaculaire goals, zoals hij ook recentelijk demonstreerde tegen PSV. De pas net weer fitte Madueke ramde die middag even later op al even fabelachtige wijze de 1-3 tegen het net.

Succesverhaal

Het is de vraag of The Great Exodus, zoals die door de Britse pers wordt genoemd, aanhoudt. Door Brexit moeten spelers nu achttien jaar zijn om buiten Engeland te spelen (en vice versa). Het succesverhaal van Sancho heeft Engelse clubs waakzamer gemaakt voor vooral Bundesliga-scouts.

Madueke, die Nigeriaanse roots heeft, is blij met zijn keuze in 2017 de oversteek te wagen. ‘Het is niet dat ik garanties kreeg bij PSV. Er werd me wel verteld: als je progressie boekt, ga je kansen krijgen. Je ziet hoeveel talent hier doorkomt. Er zijn ook goede trainers. Ik houd ervan om toffe dingen met de bal te doen. Ruud van Nistelrooij leerde me klinischer te zijn voor het doel.’

Aanvankelijk vestigde de Londenaar zich met zijn ouders in het dorpje Wintelre waar iets meer dan 2.000 mensen wonen en dat verder bekend is van twee wereldrecords, de langste waslijn (24.721 meter) en de langste ballonnenlijn (5.040 meter, 56.400 ballonnen). ‘Mijn moeder wilde altijd eens in een rustig dorpje wonen, maar als cityboy was het me wat te stil. Nu leef ik alleen in een mooi huis in Eindhoven. Ik chill met ploeggenoten, maak wel eens een dansfilmpje op TikTok en rust veel uit.’

Duidelijk plan

Hij heeft niet echt last van de lockdown. ‘Ik heb een duidelijk plan: ik wil een topspeler worden. Daar focus ik me volledig op. Ik moet me nog verder ontwikkelen en het team helpen. Ik probeer verder niet teveel vooruit te kijken.’

Het is niet dat PSV Madueke verleidde met een fors contract. In Engeland krijgen jeugdspelers meer betaald, veel Nederlandse talenten maakten om die reden al jong de overstap naar Engeland. De familie Madueke kan zichzelf prima bedruipen en dacht vooral aan de lange termijn. ‘Dit leek ons gewoon de beste route. In Engeland krijgt de jeugd toch minder kansen. Als jongens bij de nationale ploeg me vragen hoe het hier is dan raad ik ze deze overstap aan. Maar dat moet iedereen voor zichzelf weten.’

Hij heeft daarom veel bewondering voor spelers als Kane, Marcus Rashford en Callum Hudson-Odoi die toch doorbraken vanuit de jeugdopleiding. ‘Sowieso vind ik het fantastisch wat Rashford allemaal doet om dingen voor elkaar te krijgen voor arme kinderen. Zoiets wil ik later ook in mijn carrière doen. Het draait in het leven toch vooral om andere mensen te helpen.’