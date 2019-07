Quintana zegeviert in Alpenetappe, Bernal passeert Kruijswijk in klassement Tour

Egan Bernal van Ineos in actie tijdens de 18de etappe van de Tour de France. Beeld EPA

Bernal diende zich in de Alpen aan als de nieuwe uitdager voor klassementsleider Julian Alaphilippe.

Het duurde lang voordat de strijd ontbrandde tussen de favorieten, maar toen Bernal eenmaal wegreed uit het groepje van klassementsmannen, gebeurde er plotseling van alles. Het leek er op dat Alaphilippe op breken stond door de tempoversnelling van Bernal, maar dankzij zijn uitzonderlijke daalcapaciteiten, behield hij zijn gele trui. ‘Juju’ zal die de komende dagen met hand en tand verdedigen, zo werd duidelijk. Zijn voorsprong op Bernal bedraagt nu 1.30 minuut.

Steven Kruijswijk kwam in Valloire aan in het groepje met onder meer Alaphilippe en Thomas en staat nu op 1.47 van de Fransman. De kopman van Jumbo-Visma reed een gedegen race, maar moest wel toezien hoe Bernal hem voorbij is gestreefd. Het optreden van de Colombiaan noemde hij kort na de finish ‘indrukwekkend’. Ik had eigenlijk Pinot verwacht vandaag, maar zo zie je maar dat het elke dag weer anders is.’

Zijn eigen vorm betitelde Kruijswijk als ‘niet super’. ‘Het was echt een hele lastige dag met drie lange cols. Iedereen was aardig gesloopt. Maar uiteindelijk ben ik die goed doorgekomen.’ Hij wist toen nog niet hoe het met zijn secondant George Bennett was. Die was betrokken bij een valpartij en moest direct na afloop naar de medische post.

Tony Martin

Een dag eerder verloor Jumbo-Visma al Tony Martin. Hij had het in de etappe van woensdag aan de stok gekregen met Luke Rowe van Ineos. De jury besloot hen daarop naar huis te sturen. Een beroep dat beide ploegen hadden aangetekend, haalde niets uit.

Ook vermeldenswaardig: de comeback van Romain Bardet. De Fransman, die vooraf als een van de favorieten werd gezien, maar de afgelopen weken onzichtbaar was in de Tour. Hij eindigde in Valloire als tweede en bezit nu de bolletjestrui.

Vrijdag gaat de Tour verder met een etappe van Saint-Jean-de Maurienne naar Tignes, over 123 kilometer. Daarin zullen de renners het dak van de Tour bereiken, met de top van de Col de L’Iseran.