Quick-Step wederom meester van vlakke aankomsten: Trentin pakt tweede ritzege

Na vier dagen Vuelta is er alweer twee keer gewonnen door Quick Step

In de Giro d'Italia won Fernando Gaviria met de ploeg al vier etappes, in de Tour de France was Marcel Kittel zonder twijfel de snelste van allemaal. En na vier dagen Vuelta is er ook alweer twee keer gewonnen.



In aanloop naar de sprint gingen dinsdag meerdere renners tegen de grond. Domenico Pozzovivo, klassementsrenner van AG2R, verloor tijd bij een valpartij en staat niet meer in de top 10. Op 20 kilometer van de streep stonden in de smalle straatjes van een Catalaans dorpje vrijwel alle mannen van Sunweb langs de kant. De kleerscheuren rechts op de onderrug verraadde een valpartij van kopman Wilco Kelderman.