Quarterback Patrick Mahomes: een Amerikaanse football-held in wording

Op 3 februari wordt de jaarlijkse Super Bowl gespeeld. De verrassende sterspeler van dit American football-seizoen is Patrick Mahomes van de Kansas City Chiefs, nu al de beste quarterback.

Het is pas zijn tweede seizoen als basisspeler in de NFL, maar kenners van het American football zijn inmiddels unaniem in hun oordeel: Patrick Mahomes (24) is de beste quarterback van het moment.

Zondag gaf de spelbepaler van de Kansas City Chiefs een galavoorstelling weg tegen de Tennessee Titans (35-24). Hij loodste zijn club voor het eerst in vijftig jaar naar de Super Bowl. Zoals altijd deed Mahomes het in stijl.

Als quarterback is hij de man die bij elke aanval de ovalen bal in zijn handen geduwd krijgt, naar zijn voorwaarts sprintende ploeggenoten passt of het zelf op een lopen zet. Stukje bij beetje stuwt hij zijn team als een veldmaarschalk naar de overkant van het in honderd blokken van één yard (0,91 meter) opgedeelde speelveld.

Mahomes is de zeldzame alleskunner op de positie van quarterback, of zoals zijn coach, Andy Reid, het na het bereiken van de Super Bowl verwoordde: ‘Hij is het complete pakket.’

Supporters van de Chiefs zien het vrijwel elke zondag: de vlijmscherpe passes terwijl zwaarlijvige verdedigers van de tegenpartij trachten hem hardhandig tegen de vlakte te werken. Ook tegen de Titans bleef Mahomes nagenoeg foutloos.

Maar wat na afloop beklijfde was zijn dappere sprint, kort voor rust, waarmee hij zijn ploeg voor het eerst – en definitief – op een voorsprong zette. Als een koorddanser balanceerde Mahomes op centimeters van de zijlijn, ontweek hij een paar tackles en stortte hij zich na een pirouette in de endzone, het uiteinde van het veld waar de punten te halen zijn.

Op de Amerikaanse sportzenders werden beelden van de cruciale ‘touchdown’ (6 punten) tot diep in de nacht herhaald.

In november vergeleek Tony Romo, oud-speler en commentator, Mahomes (1.88 meter) met basketballer Michael Jordan. Ook de quarterback van de Chiefs deed dingen die in zijn sport nog niet gezien waren. Aanleiding voor de bewondering was een worp waarbij Mahomes, in het nauw gebracht door de vijandelijke verdediging, uit stand als een springveer de lucht inging en zo met een verbeterd uitzicht een teamgenoot uitzocht voor een feilloze pass. ‘Wie doet zoiets?!’ kraaide de collega van Romo in het commentaarhok.

Het was niet voor het eerst dat de quarterback uit Texas stemmen deed overslaan. In zijn twee seizoenen in de NFL –zijn debuutjaar 2017/2018 bracht hij grotendeels door als reserve – stelde Mahomes een pakket hoogtepunten samen waar een gemiddelde quarterback een lange carrière voor nodig heeft.

Tegen de Denver Broncos wist hij vorig seizoen in volle sprint, met een verdediger in zijn nek, een teamgenoot te vinden met een linkshandige pass. Vaak gooit hij de bal tegendraads, waarbij hij zijn lichaam als een kurkentrekker manoeuvreert. Rennen naar links, gooien naar rechts. Spectaculair was zijn no-lookpass tegen Baltimore. Rechts kijken, links gooien.

Rechterarm

Zijn arsenaal is omvangrijk – intelligentie, snelheid, improvisatievermogen – maar zijn rechterarm blijft zijn grootste wapen. Op zijn beste dagen gooit Mahomes de ovale bal met een snelheid van bijna honderd kilometer per uur. Zelf denkt hij bij ideale omstandigheden honderd yards (ruim 91 meter) te kunnen overbruggen.

‘Hij kan een bal het stadion uitgooien,’ sprak Bill Belichick, coach van de New England Patriots, vorig seizoen over Mahomes. Hij bedoelde het als een figuurlijk compliment, maar afgelopen zomer verscheen een filmpje op sociale media waarin een trainende Mahomes de bal daadwerkelijk over de tribune van het Arrowhead Stadium van Kansas City smeet. Het projectiel belandde in de parkeergarage.

Soms gooit hij de bal met een zijwaartse beweging langs het lichaam. Een andere keer bijna onderhands, alsof hij een frisbee lanceert. De veelzijdigheid is te herleiden naar zijn dagen als honkballer. Tot zijn derde jaar aan de universiteit van Texas Tech combineerde hij de sport met football.

Mahomes had talent op beide vlakken. In 2014 bood honkbalclub Detroit Tigers hem een contract aan, maar Mahomes besloot zijn arm voor het football te bewaren. Die sport maakte hem nieuwsgieriger. Als individu kon hij er meer in opvallen.

Als honkballer speelde Mahomes als pitcher en korte stop. Het veldspel leerde hem om te improviseren met zijn worp. ‘Als je een bal van de grond raapt, moet je hem meteen gooien,’ sprak hij in een interview met NBC Sports, met zijn kenmerkende stem die wordt vergeleken met die van Kermit de Kikker. ‘Je hebt geen tijd om na te denken over een perfecte stijl.’ In de NFL komt de ervaring hem nu van pas.

Als zoon van een professionele honkballer, Pat Mahomes, groeide hij op in een sportomgeving. Mahomes senior speelde voor zes verschillende MLB-teams. Altijd mocht de kleine Patrick mee.

In de kleedkamer absorbeerde Mahomes het zelfvertrouwen dat de professionele sporters uitstraalden. Het verklaart de stoïcijnse houding die hij nu op het veld etaleert: op belangrijke momenten lijkt hij niet van zijn stuk te brengen.

De New England Patriots blokkeerden vorig jaar de weg naar de Super Bowl, maar nu staat Mahomes alsnog in de finale: op 3 februari spelen de Chiefs in Miami tegen de San Francisco 49ers. Peter King, prominent footballjournalist, sprak gisteren over het aanbreken van het Mahomes Tijdperk. ‘Het is ondenkbaar dat er niet meer Super Bowls zullen volgen.’