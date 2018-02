Puntenverlies? Morrend publiek? Sluw PSV laat zich niet gek maken door Heerenveen (2-2)

Externe kritiek op hun kwaliteiten doet ze niets. 'Kritiek zal er altijd zijn. Prima. Als wij niet goed zijn, waarom scoren tegenstanders dan niet meer? Intern zijn we eerlijk naar elkaar. Zoals we die 2-1 weggaven, dat doet pijn. Dat mag niet.'



Schwaab speelde zes jaar in de Bundesliga. Hoe schaalt hij de eredivisie in? 'Ajax heeft vorig seizoen de Europa Leaguefinale gehaald, dat zegt dat het gat niet groot is. Maar de top in Nederland is smal. In de Bundesliga kan iedereen van elkaar winnen. Die weerstand maakt je sterker.'



Het nieuwe Duitse voetbal is geënt op initiatief. Speelt PSV oud-Duits voetbal? 'Je hebt nog steeds veel Bundesligateams die slim wachten op hun kans, die snappen waar hun kwaliteiten liggen. Zo'n team zijn wij. In Duitsland is schlau zijn een compliment. Ik denk dat het op de meeste plekken in de wereld zo is.'