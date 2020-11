Punt voor Feyenoord in Moskou lijkt veel, maar is weinig

Redding van CSKA Moskou keeper Igor Akinfeev tijdens de UEFA Europa League wedstrijd tussen CSKA Moskou en Feyenoord Rotterdam. Beeld ANP

Met fakkels en spandoeken op de Erasmusbrug liet een deel van de fanatieke Feyenoordfans afgelopen weekend weten pal achter Nicolai Jørgensen te staan. De ongelukkige spits, al langer geplaagd door vormverlies en blessures, zag het tafereel vanuit zijn appartement met uitzicht op de brug naar eigen zeggen met tranen in de ogen aan.

Het antwoord dat de spits in de Europa League tegen CSKA Moskou gaf, was niet de reactie waar de fans op hadden gehoopt. Tot twee keer toe legde de 29-jarige Deen zijn arm op identieke wijze bij een kopduel opzichtig in de nek van zijn tegenstander. Scheidsrechter Obljakov kon niet anders dan de onfortuinlijke aanvaller direct na rust met twee keer geel van het veld sturen.

Met een man minder knokte Feyenoord zich knap naar een gelijkspel (0-0) tegen de koploper van Rusland. Al moet in de kleedkamer het besef hebben geleefd dat het met elf man een reuzestap richting Europese overwintering had kunnen zetten. Na een moeizaam begin kroop de ploeg van trainer Dick Advocaat in het vrieskoude Moskou brutaal uit zijn schulp.

Tot Jørgensen zijn armen liet wapperen en Feyenoord werd gedwongen tot tegenhouden. Omdat koploper Dinamo Zagreb van Wolfsberger AC won, steeg Feyenoord naar de tweede plek in de groep. Met nog twee duels te gaan heeft Feyenoord plaatsing voor de knock-outfase in eigen hand. Al had het zicht op de achtste finale helderder kunnen zijn.

In Rotterdam zullen ze terugverlangen naar de Jørgensen van vier seizoenen geleden. Met 21 doelpunten legde hij het fundament voor het eerste kampioenschap van Feyenoord in achttien jaar. Het bleek een korte eruptie van de aanvaller voor wie Feyenoord destijds een bod van 17 miljoen van Newcastle United ter zijde schoof, maar sindsdien stelselmatig kampt met blessures en vormverlies.

Jørgensen had zijn status van held in de eerste helft een beetje kunnen oppoetsen. Na een halfuur liep hij slim weg in de rug van zijn tegenstander, maar kwam een teenlengte tekort om een strakke lage voorzet van Steven Berghuis binnen te glijden. Een in vorm verkerende spits had zijn voet vermoedelijk wel tegen de bal gezet.

Het was voor het eerst dat het gegroepeerd spelende Feyenoord gevaarlijk opdook voor het doel van de ervaren doelman Akinfejev. Tot die tijd deed het vooral zijn best om CSKA, dat sterk was begonnen, van het eigen doel weg te houden. Al hoefde doelman Nick Marsman, die de geblesseerde Justin Bijlow verving, nauwelijks op te treden.

CSKA wist zich in de eigen VEB Arena gesteund door 9 duizend supporters. In tegenstelling tot in Nederland mogen de stadions in Rusland voor dertig procent bevolkt worden. Regelmatig was gezang van de fanatieke aanhang te horen of een ‘oeh’ en ‘ahh’ bij een gemiste kans. Het is een wereld van verschil met de akelig lege stadions in de eredivisie.

Feyenoord voelde zich steeds meer op zijn gemak in het koude Rusland, waar Advocaat eerder twee periodes werkzaam was. Eerst als trainer van Zenit Sint-Petersburg, waarmee hij in 2007 landskampioen werd, en later als bondscoach. Op slag van rust had Bart Nieuwkoop Feyenoord op voorsprong moeten zetten. Met een stijlvolle zweefduik kopte de mee opgekomen verdediger de bal van dichtbij op de handen van keeper Akinfejev.

De rode kaart voor Jørgensen meteen na rust maakte een einde aan de stoute dromen van Advocaat om in Moskou op zoek te gaan naar een knappe overwinning tegen het kwetsbaar ogende CSKA. De tien Feyenoorders verzamelden zich rond het eigen strafschopgebied. Dicht bij elkaar om de aandringende CSKA-spelers bij Marsman uit de buurt te houden.

Met de centrale verdedigers Uros Spajic en Marcos Senesi als cipiers van het Rotterdamse fort hield Feyenoord knap stand. Chidera Ejuke, de voormalig aanvaller van Heerenveen die afgelopen zomer naar Moskou verkaste, was nog het dichtst bij een doelpunt. Zijn schot ging rakelings naast. Volgende week komt Dinamo Zagreb naar de Kuip. Feyenoord moet het dan sowieso doen zonder de geschorste Jørgensen.